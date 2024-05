Marcela de Jesús Natalia, periodista y activista indígena desplazada por la violencia, tuvo sólo tres días para hacer campaña electoral, pues apenas el fin de semana, a través de cercanos y no por Movimiento Ciudadano (MC), partido al que representa, se enteró de que compite por el distrito 12 de su natal Xochistlahuaca, en Guerrero.

Sin apoyo económico para publicitarse ni comunicación de la dirigencia estatal y sin protección por su condición de exiliada, la defensora ñom’ daa, quien sobrevivió a tres balazos en la cabeza para silenciar su labor informativa y educativa, decidió seguir adelante.

“Cuando me invitaron fui clara, les dije que no tengo condiciones para ir a hacer campaña. Mi salud es mala y estoy amenazada de muerte, soy exiliada. Mis agresores están en libertad y hasta competiremos en la misma boleta, pero en diferentes candidaturas, pero aunque no tengo los recursos económicos ni físicos ni apoyo del partido, ahora me entero y quiero representar a mi raza porque tienen derecho a vivir dignamente e informados”, dijo Marcela a EL UNIVERSAL.

Lee también: Xóchitl Gálvez recibe respaldo de empresarios en Jalisco, bastión de Movimiento Ciudadano

El domingo 26 de mayo, tras una revisión a la página del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, conocidos de Marcela de Jesús se percataron de su candidatura y pusieron en marcha un plan de emergencia para impulsar a la activista.

“Tiene (MC) mi imagen y mi nombre, pero no me dieron recursos y tengo que hacer mi campaña como yo pueda, a pocos días, sabiendo que no puedo acercarme a mi pueblo porque soy protegida del mecanismo federal por mi intento de asesinato y aún con eso quiero demostrarle a mi raza que sí competiré para defenderlos”, explicó.

En las elecciones intermedias de 2021 Marcela de Jesús Natalia también fue convocada por un partido político para participar, pues debido a su popularidad en su pueblo ubicado en la Costa Chica de Guerrero, derivada de sus labores solidarias, tenía altas probabilidades de ganar, pero como había pasado poco tiempo desde el atentado decidió no competir.

Al tomar la decisión, se dio cuenta de que había sido estafada por las personas que se acercaron a ella para ofrecerle entrar a la competencia por ese cargo, a quienes prefiere no mencionar por cuestiones de seguridad y, finalmente, descubrió que le mintieron.

“Les dije antes y ahora que no tengo ni los recursos económicos ni físicos para hacer una campaña como se debe hacer, pero insistieron. Me dijeron que no había problema, pero que si yo aceptaba la candidatura les diera mis documentos y buscara a mi suplente. Lo hice y di por hecho que ya estaba yo registrada.

Lee también: Estas son las declinaciones de candidatos de Movimiento Ciudadano en favor de abanderados de Morena o la coalición Va X La CDMX

“Después me dijeron que se estaba complicando el registro. Extraoficialmente supe que cambiaron al representante del partido ante el IEPC y que cuando llegó la nueva representante yo no estaba registrada, que no estaban mis papeles. Me pidieron que los volviera a dar y fue cuando me registraron, a última hora, pero no me avisaron más”, detalló Marcela de Jesús.

Antes de saber que estaba incluida en la contienda integrantes del partido que representa la llevaron a Xochistlahuaca, Tlacohachistlahuaca y Ometepec a sabiendas de que su seguridad y su vida están comprometidas tras el atentado que sufrió el 3 de junio de 2017.

“Ya casi voy por la sexta cirugía para mejorar mi salud por el atentado. Eso yo se lo dejé ver a las personas de MC y me dijeron que me iban a hacer mi campaña, que no me preocupara. Hoy mi único interés es que mi raza sepa que sí tendrá representación en el Congreso, no importa lo demás, y que estoy con ellos por su derecho a saber, a estar informados, para que no pasen lo que yo viví en la cárcel por injusticias”, añade.