Marko Cortés llama a ciudadanos a votar y pide a las autoridades respetar el voto

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés convocó a la ciudadanía de Aguascalientes, Durango, Hidalgo Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas a que salgan a votar, a que ejerzan su derecho a defender el futuro de México.

En video mensaje en sus redes sociales, dijo que el país necesita la participación de cada una y de cada uno de ustedes, pedimos que en todos los estados se tengan las condiciones de equidad y seguridad, que sea una jornada democrática y en paz.

“Nosotros pedimos que se respete el voto, que no existan presiones ni coacción, que no amenacen a la gente de perder sus programas sociales, que todos puedan ejercer este derecho en absoluta libertad, que el gobierno no vuelva a permitir que el crimen organizado interfiera, para que finalmente los resultados sean lo que la gente quiere”.

“No lo olvides, tu voto es lo más importante, solo así podremos defender a México, cuidar lo que hemos avanzado y cambiar el rumbo con buenos gobiernos”, concluyó.



