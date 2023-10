"Lo más importante es el proyecto de la 4T, no se vale salirse": Sheinbaum en Coahuila Durante un evento Coahuila, la aspirante a la presidencia dijo "si no entendemos que lo más importante es el proyecto, entonces no nos va a ir bien"

Aspirante a la presidencia, Claudia Sheinbaum acompañada de Manuel Velasco y Mario Delgado en evento de Matamoros, Coahuila. Foto: Especial