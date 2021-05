Jorge Hank Rhon llama "basura" a Lupita Jones; el PRI le exige una disculpa pública

Tijuana.- El candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Rhon, realizó comentarios misóginos y sexistas contra las candidatas de Morena, Marina del Pilar Ávila, y de la alianza PAN, PRI, PRD, Lupita Jones.

Al cuestionarle sobre qué opinaba de que Marina del Pilar estaba por encima de él en las encuestas hacia las próximas elecciones a celebrarse el 6 de junio, Hank Rhon lanzó una serie de comentarios que fueron celebrados por algunos hombres asistentes.

"¿Cómo que arriba de Marina? No jueguen, no la amuelen, estoy casado, luego tengo 23 hijos. No, no", respondió el empresario entre risas de su comitiva, incluso hubo quien aplaudió los comentarios en doble sentido que realizó.

También lee: Candidato de Morena en Yucatán estuvo preso en EU por tráfico de drogas en 2015, según expediente

El abanderado del PES también fue cuestionado sobre los dichos de Lupita Jones, quien lo invitó a declinar por ella, a lo que respondió: "No, yo no quiero basura". Y a continuación el reportero de un canal local insistió: "¿Y a Lupita Jones?". "Pues por eso, no quiero basura", sentenció.

Más tarde fue abordado y cuestionado sobre la respuesta y si esta podría considerarse como sexista, se limitó a negarlo y culpar a las personas que hicieron la pregunta.

“¿Usted va arriba de Marina? Y yo les dije no. Yo no, para nada... eso dijeron ellos yo no fui...”, justificó.

Los comentarios fueron realizados durante su gira de campaña en la capital del estado, en Mexicali.

También lee: Feministas reprueban que Evelyn Salgado pretenda “consultar” despenalización del aborto

PRI exige a Hank Rhon disculpa pública

El presidente del PRI, Alejandro Moreno, condenó los comentarios de Hank Rhon los cuales calificó como violencia política en razón de género en contra de la candidata priísta, Lupita Jones.

A través de Twitter exigió que el candidato del PES exprese una disculpa pública, además de que exhortó a las autoridades electorales a tomar medidas necesarias para sancionar dichas conductas.

“No podemos permitir que se violente a ninguna mujer, mucho menos por quienes pretenden obtener el voto ciudadano. Esas conductas no nos representan ni a los mexicanos ni a los bajacalifornianos”, fue uno de los mensajes del líder del PRI.



1/3 Es inconcebible que en pleno 2021, en un momento en el que todos debemos ser parte de la solución, el candidato del PES, Jorge Hank Rhon, ejerza violencia política en razón de género en contra de nuestra candidata a la Gubernatura de Baja California, @LupJonesof. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 19, 2021

rmlgv