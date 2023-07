Israel Rivas Bastida fue el primer aspirante ciudadano en registrarse a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

El activista en favor de niños con cáncer, llegó a la torre azul en punto de las 11:00 horas. Al entregar su documentación ante las y los integrantes del Comité Organizador, señaló que sus motivaciones son haber sido un perseguido político.

"En este país nos sobran los motivos para luchar por México, me mueve el haber tenido una hija con cáncer, el ver un país sin medicinas, el haber tenido a un padre que fue asesinado brutalmente y el haber Sido un perseguido político", expuso.

Lee también Luego de la declinación de Gurría ¿Quiénes siguen en la carrera presidencial de la oposición?

Rivas Bastida dijo también que su inscripción al proceso es un llamado a la acción colectiva, pues es momento de quitar el gobierno de las manos de los corruptos.

"Es un llamado a la acción colectiva, a los ciudadanos comunes, porque el gobernar es una responsabilidad ciudadana, porque hemos dejado la política en manos de los corruptos, así que este es un llamado a toda la ciudadanía y a un despertar para que a partir de hoy las cosas sean distintas", aseveró.

Finalmente, el activista aseguró que no tiene miedo a ninguno de sus contrincantes. Señaló que probablemente no haya piso parejo, pero confía en que obtendrá en respaldo ciudadano.

Lee también José Ángel Gurría se baja de la contienda presidencial, anuncia Frente Amplio por México

"Tal vez no exista piso parejo pero no me da miedo, porque tengo la mejor cargada del mundo que es la ciudadanía", concluyó.

















maot