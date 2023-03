Es tiempo de reconstruir ideales de jóvenes mexiquenses: Delfina Gómez 

Zinacantepec, Méx.-La precandidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dijo que es tiempo de reconstruir los ideales de cambio de los jóvenes mexiquenses, quienes por 94 años han sido ignorados por la clase política dominante.



En el “Encuentro con Jóvenes Mexiquenses. Conciencias en Revolución”, realizado en el municipio de Zinacantepec, como una de las invitadas, la senadora con licencia lamentó que a los muchachos les habían cortado las alas.

“Les habían quitado la ilusión negándoles la oportunidad de expresarse. Y para eso es este encuentro, porque escuchando sus opiniones y propuestas reconstruimos los ideales de cambio de los jóvenes mexiquenses”, expuso.



Jóvenes, 94 años abandonados

En él encuentro al que asistieron aproximadamente dos mil jóvenes, la abanderada del partido guinda, explicó que este sector de la población está luchando por construir una nueva realidad, un estado con justicia social, tarea -que dijo- puede parecer difícil, pero instó a no perder de vista que el cambio que necesitan no sólo es posible, sino que ya está ocurriendo.



“En el Estado de México hemos visto durante 94 años cómo la corrupción, la desigualdad, el abandono del campo, de las mujeres, la injusticia y la violencia van en aumento”, expresó.



“Es un honor dirigirme a ustedes, aquí en Zinacantepec, como una ciudadana mexiquense que comparte su pasión y compromiso por la transformación de esta tierra maravillosa que es el Estado de México. Porque ser joven no sólo es un tema de edad, ser jóvenes significa ser rebeldes”, comentó.



Al evento al que también acudió Martha Guerrero, dirigente estatal de Morena, Delfina Gómez dijo que los jóvenes se niegan a que les roben el futuro, son quienes llevan la luz de la transformación, y por eso son una voz protagónica, a quienes es fundamental no sólo escuchar y apoyar, si no también verlos liderar.



“Es fundamental y urgente. Han sido ustedes una llama moral que ilumina el camino de la esperanza, porque ustedes, en su rebeldía, se han negado a conformarse con este presente”, mencionó.



La extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que la inconformidad de los jóvenes es la que los determina a levantarse contra la injusticia, por eso dijo, “su lucha es admirable, que es nuestra lucha, porque son ustedes el testimonio de quienes se niegan a que los poderosos determinen su vida, ustedes son la generación que no renuncia al derecho legítimo de construir su propio futuro”.



“Viéndolos a todos ustedes con esta fuerza que irradian, con su compromiso y con sus ideas nuevas no me quedan dudas de que estamos encaminados al cambio, a la transformación, al rescate de la dignidad”, declaró.



