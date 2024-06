Celebrar que a nivel nacional Movimiento Ciudadano le ganó al PRI y al PRD es penoso y otra muestra de la banalidad con la que se ha manejado el partido, consideró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien advirtió que si la dirigencia nacional sigue por esa ruta, en Jalisco estarían dispuestos a la ruptura con el partido de ser necesario.

“Cuando uno escucha declaraciones como las de las últimas horas de la dirigencia nacional festejando que competimos por el cuarto lugar, pues la verdad a mí me da mucha pena que estén viendo eso como una apuesta de futuro del partido; nosotros en Jalisco construimos un partido que gana elecciones y yo quisiera que a nivel nacional hubiera una visión en la que en lugar de estar viendo si le ganaste al PRI pues pudieras construir una alternativa para México que no estuviera diseñada a partir de la banalidad, como sucedió en este en esta campaña. Yo no creo en un partido que esté aplaudiendo a sí mismo, ufanándose de que le ganó al PRD y al PRI, si el PRD y el PRI se murieron hace mucho nomás que nadie les avisó, eso no es algo para presumir.”, dijo Alfaro.

En su crítica, el gobernador de Jalisco apuntó hacia el norte de la República, concretamente a Nuevo León, y afirmó que detrás de la banalización de la política que está imperando en la dirigencia nacional de MC, hay un grupo de asesores enquistados en el partido que sólo buscan vivir del presupuesto y se está equivocando al hacer de la política una broma que pasó de “los destapes con cerveza, a las despedidas con rímel” y se puede resumir en el concepto “fosfo fosfo”.

Indicó que si esa visión de partido continúa, el grupo que conforma MC en Jalisco no estaría de acuerdo, y menos si se impone en la dirigencia nacional a Jorge Álvarez Máynez, como lo ha deslizado Dante Delgado, actual líder de Movimiento Ciudadano en el país.

“Yo respeto a Jorge, ojalá Jorge vuelva a ser Jorge y deje de ser la versión que le impusieron, construida desde el norte de la República y definida por un grupo insisto de asesores que tienen aspiraciones de ser políticos; yo quiero que Jorge regrese a ser el personaje que yo conocí, como un hombre inteligente y muy trabajador, pero por supuesto que la posibilidad de que esa visión de partido sea la que dirija los destinos del proyecto en el que nuestro movimiento participe está absolutamente cancelada”, insistió.

🍊Se empieza a partir la naranja en dos, una parte de Movimiento Ciudadano que está en contra la corriente ‘Fosfo -Fosfo’ de Samuel y Máynez.



Alfaro advierte que no apoyará a Jorge Máynez como dirigente nacional de MC. Cuestionó los destapes con “cerveza a despedidas con… pic.twitter.com/ONX945ziv7 — Laura Brugés (@LauraBruges) June 13, 2024

Reconoció que dentro de todo lo malo, la capacidad de MC de apartarse de los “partidos del pasado”, fue buena porque no se puede construir una opción de futuro basada en ese tipo de partidos, pero opinó que se debe volver a abrir el diálogo para encontrar una nueva ruta.

“Pero más allá de plantear ahorita rutas específicas, lo que yo sí puedo decirles a quienes están pensando que ese modelo de la banalidad llevado al terreno político va a permanecer, que va a tener nuestro aval, que va a tener nuestro acompañamiento, se equivocan, eso no va a pasar, y si eso nos lleva a tomar como movimiento y como expresión política otro tipo de medidas en el futuro, inclusive la del rompimiento, pues yo he platicado con varios de nuestros compañeros y están listos, lástima que yo me vaya retirar, pero me encantaría, si eso se diera, poder encabezar un esfuerzo ese tipo”, aseguró Alfaro y refirió que en los siguientes días fijará una postura más amplia sobre los que ocurrió en la elección con MC.

