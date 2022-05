Los cínicos, corruptos y sinvergüenzas quieren robarse la elección, pero “no se los vamos a permitir”, manifestó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cardenas.

Tras advertir a Morena que “aquí se topó con pared” en su intento por robarse la elección, aseguró que en Tamaulipas César “Truco” Verástegui es garantía de triunfo.

Anunció que con un gran ejército conformado por las estructuras de la coalición “Va por Tamaulipas”, integrada por el PRI, PAN y PRD, así como militantes de Movimiento Ciudadano que se sumaron a la campaña, aportarán los votos para ganar la gubernatura y, además, vigilarán y defenderán la elección.

En el cierre de campaña del abanderado de la alianza, el dirigente nacional del PRI dijo a los militantes y simpatizantes de las tres fuerzas políticas que "Truco" Verástegui es garantía de triunfo, y denunció que “estos cínicos, corruptos y sinvergüenzas de Morena quieren robarse la elección. (…) No lo vamos a permitir. Aquí les vamos a decir que se toparon con pared. El 5 de junio vamos a ganar la gubernatura”.

Afirmó que con Verástegui, Tamaulipas seguirá por la ruta de la seguridad, de la salud y de la educación. Agregó que “hoy tenemos un gobierno de resultados. Lo que se puede presumir es un gobierno de resultados, cercano a la gente, que generó inversión y desarrollo, y es un activo muy importante para esta campaña” el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Previamente, Alejandro Moreno se reunió con liderazgos del PRI en la entidad, en un encuentro en el que aseguró que la mejor estructura que tiene César Verástegui para llevarlo a la gubernatura de Tamaulipas el 5 de junio, es la del tricolor, e hizo un llamado a los priistas a no dejarse intimidar por Morena.

En su oportunidad, Verástegui agradeció a las militancias de la coalición “Va por Tamaulipas” todo el respaldo que le han brindado y destacó que “al inicio de la campaña sólo me conocía el 8% de la población y hoy, más del 85%”, luego de recorrer los 43 municipios y las siete regiones del estado.

De su adversario, demandó que “no nos quieran endosar los problemas de Morena a la alianza; que no se quiera hacer la víctima, que no sea cobarde y que dé la cara”. La “cuarta defraudación”, dijo, no nos lleva a un buen destino.

Luego de hacer el compromiso de ganar la elección el 5 de junio y trabajar en beneficio de todas las y los tamaulipecos, Verástegui Esostuvo que gracias al apoyo de priistas, panistas, perredistas, ciudadanos y medios de comunicación, “en las encuestas ya estamos ocho puntos arriba”.

