Elecciones 2022. Gobernadores de la 4T respaldan medidas legales por violencia en elecciones

Tras celebrar el triunfo de Morena en cuatro estados, los gobernadores de la 4T señalaron que respaldarán las medidas legales por actos de violencia e intimidación en la jornada electoral de Aguascalientes, Durango y Tamaulipas.

En un pronunciamiento firmado por los 18 gobernadores, aseguraron que la cuarta transformación avanza con contundencia en el país, sumando 22 entidades.

Sin embargo, expusieron que no pueden dejar de lado "la compra de votos, violencia e intimidación que marcaron las jornadas electorales de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. Apoyamos las medidas legales que se emprendan y llamamos a las autoridades electorales a su imparcialidad".

En tanto, reconocieron el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la decisión de la ciudadanía de terminar con el "régimen de corrupción" y cimentar un país justo y de bienestar.

"Las y los gobernadores y la jefa de Gobierno de la cuarta transformación, reafirmamos nuestro conocimiento de que nuestra nación avanza en la dirección correcta y nuestra convicción de seguir gobernando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", concluyeron.



