El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determinó que no habrá recuento voto por voto en la elección para la alcaldía de Guadalajara, acatando así la resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo determinó que deben revisarse 59 paquetes electorales cuyas actas no se conocen y no fueron contabilizadas en la elección.

Después de que el partido Morena denunció públicamente una serie de irregularidades e inconsistencias con las que solicitaría la nulidad de la elección, el partido Movimiento Ciudadano solicitó ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco el recuento voto por voto de los dos mil 192 paquetes electorales para dar certeza plena a la elección y buscar así contener la solicitud de nulidad promovida por Morena.

El 27 de junio el tribunal resolvió que debido a que durante las jornadas del cómputo de la elección se reabrieron para recontar voto por voto mil 329 paquetes, se deberían reabrir y recontar sólo los 863 paquetes restantes.

También lee Revoca TEPJF “voto por voto” en Guadalajara

El excandidato de Morena al gobierno de Guadalajara, José María Martínez impugnó esta resolución ante el TEPJF por considerar que se trataba de una artimaña para validar un fraude electoral que favoreció a MC y en el que según él no se han contabilizado alrededor de 50 mil votos, cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de poco más de 20 mil votos.

El 30 de junio la Sala Regional Guadalajara del TEPJF revocó la resolución del tribunal local por considerar que la fundamento indebidamente al no existir razón legal para recontar los 863 paquetes electorales no fueron reabiertos durante el proceso de cómputo en los consejos distritales.

Acatando lo ordenado por el tribunal federal, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal) emitió una nueva resolución en la que señala que si bien no se hará el recuento de votos, sí se deben revisar 59 paquetes electorales que fueron contabilizados en cero.

Aunque en la base de datos sobre el cómputo de la elección que publica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) aparecen 104 paquetes electorales sin contabilizar, el Triejal sólo ordenó la revisión de 59 porque en el resto se han logrado localizar las actas de escrutinio firmadas por los representantes de todos los partidos políticos, pero en las que serán sometidas a revisión se desconoce la existencia o paradero de esas actas.

También lee Fuerte tormenta provoca la caída árboles y apagones en Guadalajara

Por lo anterior, el Tribunal otorgó al IEPC un plazo de seis días para que le entregue las bolsas y cajas en las que dice tener resguardada toda la documentación de esos paquetes que serán revisados en las instalaciones del Triejal.

Además, determinó que será el secretario general de Acuerdos del propio tribunal quien se encargará de trasladar los paquetes desde las bodegas del IEPC hasta la sede del Triejal, por lo que se pidió ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Guardia Nacional para que proporcionen 16 elementos.

El traslado deberá ser documentado con fotografías y video, y será la magistrada Liliana Alférez la encargada de recibirlos y abrirlos delante de todos los asistentes para inventariar las actas de escrutinio y cómputo de la elección de Guadalajara e integrarlas al expediente para resolver el juicio de inconformidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL