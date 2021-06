Disparan a equipo de Fuerza por México

Ixtapaluca, Méx.— El coordinador regional en la zona suroriente del Estado de México de Fuerza por México, José Manuel Martínez Sánchez, sufrió un atentado a balazos del que salió ileso en la comunidad de Coatepec, ubicada en Ixtapaluca.

El dirigente también es coordinador de campaña y padre de la candidata a diputada local por el Distrito 28, Nancy Martínez Castillo, quien estaba a punto de salir de su vivienda para ir a un evento, cuando se presentó el ataque la tarde de ayer.

Según Martínez Sánchez, al salir del inmueble observó a un hombre y a una mujer.

“Estaba con una persona que está dentro de la política, bajamos de donde tenemos nuestro domicilio, vi que estaba una persona cerca de mi casa con una mujer y me doy la vuelta y cuando me doy la vuelta, caminamos dos pasos y me grita: ‘¡Manolo ya te cargó la chin... por andar en tu partido de Fuerza por México!’”.

El hombre sacó un arma de fuego que llevaba en una mariconera y le disparó. El dirigente corrió y se escondió debajo de una unidad de transporte público, que recibió varios impactos.

Los disparos alertaron a los vecinos, quienes salieron a auxiliar a José Manuel, por lo que el atacante corrió hacia donde se encontraba un automóvil Jetta color gris.

La mujer no pudo huir y los residentes la detuvieron, la golpearon y luego fue entregada a los elementos de la policía municipal.

La supuesta cómplice fue identificada como Celia “N”, de 20 años, quien fue trasladada ante el agente del Ministerio Público.

En conferencia, Nancy Martínez consideró que el ataque fue contra ella, su partido y su equipo de campaña porque ha crecido en las preferencias electorales.