Texcoco, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que existen las condiciones de seguridad para que los habitantes de la entidad más poblada del país salgan a votar sin ningún riesgo.

“Afortunadamente hay una buena coordinación y una buena comunicación entre todos los que integran seguridad y si, sí hay condiciones. Lo único que hemos pedido a los representantes de partidos que sean muy mesurados y todos los que participan, pues yo creo que el bienestar es para los ciudadanos y creo que sí hay todas las condiciones. Se ha hecho un buen trabajo de coordinación, de seguimiento, se ha dado atención a quien ha solicitado medidas de seguridad.

La mañana de hoy la mandataria acudió a votar a la casilla correspondiente a la sección 4631 instalada en la Secundaria Federalizada 130 Nezahualcóyotl, ubicada en la barrio San Pedro de Texcoco, a unos metros de la casa que habitó la mayor parte de su vida.

Delfina Gómez visitó su municipio natal para emitir su sufragio

Delfina Gómez estuvo muy de mañana en la capital del Estado de México y más tarde visitó su municipio natal para emitir su sufragio.

Comentó que ha observado una gran participación ciudadana en los recorridos que ha efectuado, por lo que exhortó a los habitantes de la entidad a salir de sus casas para participar en esta jornada electoral histórica en el país.

“Mexiquenses no perdamos esta gran oportunidad de ejercer nuestro derecho. Es algo que ya ha sido resultado de una gran lucha histórica y yo creo que es momento de seguir fortaleciendo ese derecho que tenemos”, dijo.

La gobernadora mencionó que después de votar aún no le daban el reporte de incidencias al inicio de la jornada electoral.

“Hasta ahorita vamos bien, sólo hay un poco de detalles a lo que se refiere a la instalación de las mesas de votación, pero creo que vamos bien, ya me fui a dar un recorrido y veo mucha participación ciudadana y eso me da mucho gusto y lo único que queremos que la gente participe y ejerza su derecho a votación. Yo antes de ser gobernante soy ciudadana y yo me inclino por hacer ese cambio no sólo por hacer prácticas, sino en participar”.

