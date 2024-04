Cuautitlán Izcalli, Mex.- Cuautitlán Izcalli, Mex.- Ante el ambiente de inseguridad que se vive a nivel nacional en el proceso electoral para las y los candidatos, Daniel Serrano Palacios, afirmó confiar en las autoridades del gobierno federal y estatal para que brinden las condiciones necesarias de seguridad.

El candidato de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, dijo en conferencia de prensa sentirse inseguro en el municipio, aunque no aclaró si solicitaría seguridad para su campaña en busca de la presidencia municipal.

“En una elección no cambian las condiciones de seguridad, no porque estemos en elección, desaparecerá la doble alerta de violencia de género, no porque estemos en un proceso electoral se va a disminuir el 56% de incidencias en razón de género o va a disminuir el robo a transeúntes o a transportistas. Es decir, vivimos en un municipio inseguro”, expuso Serrano.

Además, sostuvo que la última encuesta del INEGI sobre la percepción de inseguridad en Cuautitlán Izcalli, dice que siete de cada diez izcallenses se sienten inseguros. “¿Siento en entredicho mi seguridad?, como cualquier otro ciudadano; pertenezco a los siete de cada diez izcallenses que nos sentimos inseguros al transitar por el municipio”.

En ese aspecto de seguridad, puntualizó que próximamente presentarán el esquema completo de lo que denominó “Escudo Izcalli”, el cual, en caso de ganar, contará con policía de proximidad con modelo de cuadrantes, patrullas con GPS para medir todo el tiempo los traslados; tres tipos de botón de pánico y una aplicación móvil con tres funciones: para atender a la población en general, locatarios y mujeres.

Serrano Palacios pidió un clima de orden y tranquilidad, manifestando haber solicitado tres espacios distintos al gobierno municipal para la realización de un evento de arranque de campaña, mismos que le fueron negados. “Creo que eso no contribuye a un clima democrático”.

cr