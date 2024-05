"Coyoacán necesita de resultados y no de improvisaciones": Giovani Gutiérrez El candidato de la coalición Va X La CDMX, dejó claro que Coyoacán no merece improvisación, inexperiencia y menos aún, personas que no tienen ni la altura ni la capacidad de ser servidores públicos

Giovani Gutiérrez, candidato a la alcaldía Coyoacán de la coalición Va X La CDMX. Foto: Especial