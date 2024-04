Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada de la Alianza Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, se comprometieron a firmar el Pacto por la Primera Infancia (PPI), este 22 de abril en el Museo del Papalote.

También acudirán ese día las abanderada de esas alianzas Clara Brugada Molina, Santiago Taboada Cortina y el emecista Salomón Chertorivski Woldenberg.

En conferencia de prensa, el PPI, integrado por 500 organizaciones civiles, destacó que la carencia por acceso a servicios de salud en menores de 6 años se incrementó entre 2020 y 2022, pasando de 31.2% a 45.9%, y señaló que uno de cada 10 niñas y niños (11.58%) se encuentran en situación de pobreza extrema.

En algunas entidades la pobreza se agudiza, como Chiapas, col 39.69%; Guerrero, 30.39%; Oaxaca, 25.57%; Veracruz, 19.97%, y Tabasco 18.77%.

La firma del PPI es a través de dos vías: para Presidencia de la República y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el evento presencial de Firma del Pacto, a realizarse el próximo 22 de abril, y para candidatas y candidatos en general a través de la plataforma https://elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx/firma, en la que se puede descargar el documento de firma.

Con esa firma, las candidatas y los candidatos a la Presidencia de la República y al Gobierno de la Ciudad de México se comprometerán a que, de ganar el cargo, trabajarán conjuntamente con el Pacto por la PrimeraInfancia junto conlas organizaciones que representa: la academia, el empresariado, madres y padres de familias y personas cuidadoras, para lograr el cumplimiento de las 12 Metas del Pacto.

“Todos y cada uno de los aquí reunidos podemos hacer algo por mejorar de manera concreta la situación de las niñas y niños menores de 6 años en México. Pero lo que es indiscutible es que este esfuerzo requiere, no sólo de la convicción del sector social, académico y empresarial, sino de una acción decidida, sostenida y eficaz de quienes nos gobiernan, de quienes legislan y de quienes imparten justicia”, sostuvo Aranzazu Alonso, directora ejecutiva y coordinadora general del Colectivo Pacto por la Primera Infancia.

De acuerdo con el estudio “La deuda pendiente: acceso a los derechos. Análisis de la pobreza multidimensional en primera infancia, México 2018-2022”, con datos a nivel nacional y por entidad de los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza en la primera infancia se da cuando su familia tiene al menos una carencia social y sus ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, como los servicios de la vivienda o prendas para vestirse. La pobreza extrema implica que no cuentan con ingresos familiares suficientes para alimentarse y padecen al menos tres carencias sociales.

“En 2022, casi la mitad (48.1%) de las niñas y niños menores de 6 años se encontraban en situación de pobreza, este porcentaje es mayor que el de la población en general (36.3%)”, comentó Ixchel Beltrán, investigadora del Pacto por la Primera Infancia.

“Probablemente algunas de estas carencias no son palpables de forma visual, sólo hasta que se presentan en su forma más extrema. Por ejemplo, la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad se evidencia físicamente hasta que una niña o niño presenta algún caso de desnutrición crónica, que en México ocurre en aproximadamente 1.3 millones de niñas y niños menores de 5 años, además de 700 mil niñas y niños con anemia, según datos de la ENSANUT”, destacó la investigadora.

