Con retraso, inician campañas para 153 alcaldías en Oaxaca

Oaxaca de Juárez.– Con un retraso de más de 12 horas, este martes el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) anunció que aprobó el registro de candidaturas a concejalías de los ayuntamientos postuladas por partidos políticos, así como la coalición, las candidaturas comunes, las independientes y las indígenas o afromexicanas.

Lo anterior lo dio a conocer después del medio día de este 4 de mayo, fecha a partir de la cual desde el primer minuto debían a arrancar las campañas de quienes aspiran a gobernar 153 municipios que se gobiernan por sistema de partidos políticos y que este año renovarán autoridades.

Así lo hizo, por ejemplo, Francisco López Neri, exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y candidato de Morena a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, quien en los primeros minutos de este martes realizó una “ceremonia ancestral” en la Plaza de la Danza, donde estuvo acompañado de simpatizantes.

Posteriormente, poco antes de las 10 de la mañana el órgano electoral aclaró que hasta esa hora aún no había registro formal de candidaturas a concejalías ayuntamientos dado que aún se encontraba sesionando, presuntamente porque los partidos incumplieron con criterios de inclusión en materia de paridad de género y candidaturas a personas indígenas, aformexicanas y personas de la diversidad sexual.

Lee también: Instituto Electoral de Puebla acepta responsabilidad por retraso en campañas

Al respecto, tras ser cuestionado por medios de comunicación en un segundo evento de campaña, Neri Martínez afirmó que tanto él como su equipo cumplió con la legislación electoral que indicaba que el 4 de mayo iniciaba el proceso, por lo que descartó que pueda ser sancionados de alguna forma y aseguró que al ser abogado, conoce el marco jurídico.

“Hoy 4 de mayo, como estaba previsto, en una ambiente de certeza jurídica, porque así lo marca la ley, iniciamos nuestros actos de campaña. No tenemos por qué ser sancionados, en absoluto. No es causa imputable a uno o 100 candidatos que la autoridad no resuelva lo que tiene que resolver… que no haya cumplido con sus obligaciones.

En contra parte, Javier Villacaña, candidato de la coalición “Va por Oaxaca”, indicó en conferencia de prensa previa que esperaría a que la autoridad electoral aprobara los registros de las candidaturas y posteriormente colocó una ofrenda floral al monumento a Benito Juárez que se ubica en el parque El Llano en la capital. Fue hasta que el IEEPCO anunció que había aprobado los registros que arrancó oficialmente su candidatura.

De acuerdo con el IEEPCO, finalmente este martes aprobó 13 mil 22 candidaturas a concejalías de los ayuntamientos, 2 mil 211 de ellas para presidencias municipales. Según el órgano, mil 176 son de mujeres, mil 08 de hombres y 27 corresponden a personas que integran la diversidad sexual.

Lee también: Candidaturas incumplen con paridad de género, diversidad sexual y juventudes en Tlaxcala

afcl/rcr