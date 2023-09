La virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que buscan darle continuidad a la Cuarta Transformación para que nunca más regresen gobiernos del PRI y el PAN a gobernar.

Durante la firma de Acuerdo por la Unidad en Oaxaca, la exmandataria capitalina aseguró que buscan profundizar en los derechos a la educación, a la vivienda, a la salud, pues destacó que le tocará consolidar el IMSS-Bienestar y darle continuidad a los programas sociales que impulso el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos la pensión a adultos mayores.

“¿Para qué queremos la Cuarta Transformación? Para seguir reforzando la soberanía nacional y la independencia de nuestro país, y ¿para qué queremos la Cuarta Transformación? Para que nunca más regresen el PRI y PAN a los gobiernos, pero que continúen gobiernos del pueblo y para el pueblo”, destacó Sheinbaum.

Aseguró que el presidente López Obrador le dio una tarea: llevar a cabo el “plan C”.

Este plan, explicó, consiste en no sólo ganar la Presidencia de la República, sino también ganar la mayoría calificada en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, ganar todas las presidencias municipales y todas las gubernaturas en los 8 estados, para que continúe la Cuarta Transformación.

El objetivo, dijo, es reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por el pueblo.

Asimismo, la virtual candidata a la Presidencia aseguró que el movimiento no abandona sus principios al integrar a personas de otros partidos políticos y recordó que algo similar ocurrió cuando se creó Morena en el 2015 y cuando él hoy presidente Andrés Manuel López Obrador era candidato en 2017.

Lo anterior, ante reclamos de algunos sectores en el auditorio por la presencia de expriistas como el excandidato a gobernador Eviel Pérez Magaña y la diputada local Mariana Benítez Tiburcio, quienes firmaron su adhesión a la Cuarta Transformación.

“Nosotros luchamos desde hace años y abrimos el movimiento cuando había que abrirlo, pero eso no significa traicionar nuestros principios, nunca, porque si los traicionamos nos abandona el pueblo de México”.

Agregó: “Les puedo decir con el bastón de mando de los pueblos indígenas de Oaxaca, no voy a traicionar, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de México”.

Niega Plagio

Luego que en redes sociales se ha hecho viral que presuntamente plagió en su tesis de titulación en la licenciatura de Física, Sheinbaum Pardo aseguró que es falso, y dijo que quién lo inventó no tiene la idea de lo que es un trabajo académico.

Detalló que este rumor del presunto plagio en su tesis de licenciatura es por trabajo previo de Lepeliere y Christiaens, pero que es “absolutamente falso”.

Detalló que la primera parte de la tesis es más interesante, pues muestra la comparación estadística del ahorro de leña en unidades energéticas, entre las tres piedras y la estufa eficiente de leña.