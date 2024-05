Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, afirmó que no se puede hacer uso político de un tema como lo fue el hallazgo de una supuesta fosa clandestina en la CDMX, pues advirtió que incluso con este tipo de situaciones se podría poner en duda las denuncias de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

“Yo respeto y me solidarizo de inmediato, principalmente con madres que se han dedicado a buscar a sus hijos, creo que ese es un tema muy delicado, y yo voy a estar siempre del lado de las víctimas en este caso (...) no se puede estar jugando con estos temas, no se puede hablar por hablar y lo peor es la utilización política de estos casos, eso es lo más grave”, dijo.

En entrevista posterior a un encuentro con vecinos de la alcaldía Tlalpan, Brugada Molina señaló que lo que debe hacer el gobierno después de una denuncia de parte de colectivos de búsqueda es investigar de inmediato, tarea que, consideró, el Gobierno de la Ciudad de México hizo “bien y de inmediato”, ante el momento electoral que se vive en la capital.

“Todavía sin investigar hubo reacción inmediata (de la oposición) para decir que no se valía, que cómo era posible que se encontrara en determinado lugar, y comenzó la utilización política. ¿Qué haría un buen candidato antes de hablar de esto? Esperar la investigación del gobierno, y si el gobierno no investigara entonces sí, pero se atendió de inmediato, y ahora el problema es por qué lo hizo de inmediato”, acusó.

Por otro lado, la candidata a la Jefatura de Gobierno indicó que al hacer uso político de un tema como este se corre riesgo de poner en duda cualquier denuncia de los colectivos de búsqueda.

“Yo creo que no hay que revictimizar con este tipo de decisiones, es poner en duda cualquier situación que diga o que las buscadoras denuncien, eso no podemos permitirlo”, aseveró.

