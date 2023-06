Este domingo, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, acordó la metodología para elegir a su candidato presidencial para 2024. Si bien se acordaron cinco encuestas, es de destacar que también se acordó que los participantes en estos ejercicios deberán dejar sus cargos públicos a más tardar el próximo viernes 16 de junio. ¿Qué implica esto?

Marcelo Ebrard ya avisó desde la semana pasada que presentará este lunes su renuncia al cargo. La cancillería se quedará acéfala entonces. Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López no han dicho cuándo dejarán sus cargos, pero la siguiente semana, máximo el viernes, la jefa de Gobierno deberá solicitar licencia al cargo para el que fue electa, jefa de Gobierno, e igualmente López Hernández deberá dejar la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se señala que cuando la o el jefe de Gobierno solicite licencia para separarse del cargo hasta por 60 días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobierno asumirá provisionalmente el cargo. En este caso, según la ley, se trata de Martí Batres.





En el caso de los cargos de Cancillería y Segob, será el presidente quien defina a los nuevos secretarios. El pasado 8 de junio, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que buscará un reacomodo definitivo de su gabinete tras la salida de dos de sus secretarios más importantes.

“Lo estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo definitivo, que ya el Gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, un año tres meses, ya no apostar a que se den otros cambios, aprovechar para terminar con el equipo que me ayuda”.





También vienen reacomodos en Senado y Cámara de Diputados

En el congreso las licencias también moverán el tablero, ante las salidas de Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, Morena, el PT y el PVEM tendrán que llamar a sus sustitutos, quien son, en este orden: Alejandro Rojas Díaz Durán, Francisco Javier Guerrero Varela y Eduardo Enrique Murat

En el caso de los senadores Monreal y Velasco, también se tendrán que renovar sus posiciones como coordinadores de bancada de Morena y el Partido Verde, respectivamente, sin contar además que Monreal preside la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta.

Vienen pues esta semana dos renuncias, cuatro licencias y a su vez, seis nuevos actores políticos que se integran en primera línea por lo que resta del sexenio.

