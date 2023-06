Ante la eventual salida de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López del Gabinete para participar en el proceso interno de Morena a la candidatura presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que buscará un reacomodo definitivo para que no haya más cambios en el resto de su sexenio.

El Mandatario dijo que todavía hay que esperar porque analiza con detalle quien relevará a los funcionarios, para que no se sienta la salida de los funcionarios, que son todos del más alto nivel, sobre todo moral y político.

“Lo estoy pensando, lo que quiero es que con estos cambios se lleve a cabo un reacomodo definitivo, que ya el Gabinete sea el que me va a acompañar en el tiempo que me queda, un año tres meses, ya no apostar a que se den otros cambios, aprovechar para terminar con el equipo que me ayuda”.

En conferencia de prensa, el Presidente de la República “chuleó” las cualidades de sus corcholatas presidenciales.

Señaló que el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal ha ayudado bastante en el proceso de las reformas constitucionales que se han hecho en su administración como la pensión universal para adultos mayores o la creación de la Guardia Nacional.

“En el caso de la doctora Claudia, la eligió el pueblo, trabajó conmigo, fue secretaria del Medio Ambiente cuando fui Jefe de Gobierno ha hecho buen trabajo como jefa de gobierno aunque la señora Xóchitl del PAN diga que no”.

En el caso del Canciller Marcelo Ebrard, quien no ha presentado su renuncia de manera formal, destacó que las relaciones internacionales han estado muy bien manejadas sobre todo la relación con Estados Unidos que no es sencilla sino compleja y es un buen negociador

“Nos tocó con Trump lo de las amenazas de imponer los aranceles, muy buen político y diplomático”.

Destacó que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández es su “hermano” a quien conoce desde hace años junto con su familia. “su papá era notario y era el único que aceptaba levantar un acta cuando estábamos en la oposición y su mamá, en paz descansé, nos mandaba su cooperación, cuando empezamos, es abogado, notorio, senador, Gobernador, me ha ayudado mucho”.







