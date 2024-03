Cuernavaca, Mor. El candidato del Frente Opositor (PRI-PAN-PRD-RSP), Jesús Corona Damián, fue objeto de un ataque armado cuando regresaba de la Fiscalía Regional Oriente, donde presentó una denuncia por amenazas de muerte en cuyos mensajes le pidieron “bajarse” de la contienda electoral.

Corona, alcalde de Cuautla 2019 a 2021 por Morena, y su escolta, el Mayor Márquez, resultaron ilesos del ataque perpetrado alrededor de las 20:15 horas, porque la camioneta en que se trasladaban es blindada.

Fueron al menos 10 impactos de arma de fuego dirigidos hacia el frente del vehículo, dijo el mismo exalcalde.

"Era dos hombres en una moto. Nos rebasaron y después nos dispararon. Quieren que me baje de la campaña. Una cosa si les digo a mi ciudad, a los cuautlenses, ya basta de vivir con miedo. No me bajo, a donde tope, voy con todo".

“Tengo el respaldo del pueblo y yo creo que todos estamos hasta la madre de lo que estamos viviendo, y si le exijo al señor gobernador que ya basta”, declaró Corona Damián, el político de Cuautla que heredó una administración con más de dos mil laudos en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Esta es la segunda ocasión consecutiva que buscará regresar a la presidencia municipal, porque en las pasadas elecciones contendió bajo las siglas del PAN y el Partido Humanista.

El atentado se registra ocho días después del asesinato de Darío García Cortés, que fungió como su director de Gobernación durante su mandato municipal. El líder de transporte cañero fue acribillado en el poblado de Casasano, mientras que el ataque contra Corona Damián se registró a escasos metros de su casa de campaña, situada en la colonia Benito Quezada, a un costado de Casasano. En enero de este año también fue asesinado a balazos el regidor del PAN, Geovanni Lezama, aspirante a una diputación local.

El exedil declaró a la prensa local que en su denuncia señaló a presuntos responsables de cualquier daño que suceda en contra de su persona y su familia.

"Ya me habían amenazado en días anteriores, querían que me bajara y la chingada. Estoy enojado de esta situación porque es lo que vivimos los cuautlenses, esa impotencia que se tiene. Porque es tan fácil ahora quitarle la vida a un ser humano. Yo culpo al gobierno, hasta dónde hemos llegado, es el gobierno".

“No me bajo, tope donde tope. Primeramente, Dios, vamos a salir adelante, qué más puedo hacer. Tengo el respaldo del pueblo y le vamos a entrar y se va a acabar esto”, dijo el exedil.

Más adelante exigió al gobernador Cuauhtémoc Blanco atender el tema de la seguridad y también demandó efectividad en el gobierno municipal de Cuautla, presidido por Rodrigo Arredondo López.

