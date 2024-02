Pese a candidatos muertos, para AMLO no pasan “cosas graves”

Nos comentan que el presidente López Obrador se dio “dos días de descanso” y decidió que no se lleve a cabo la reunión del gabinete de seguridad ni ayer, ni hoy. Esta declaración, nos detallan, la dio ayer en Palenque, Chiapas, al finalizar la mañanera en donde aseguró que no se realizarían estas reuniones del gabinete de seguridad porque “no hay, afortunadamente, cosas graves” en el país. ¿Será que para el presidente el asesinato de candidatos a unas horas de que inicien las campañas, no es un asunto grave en materia de seguridad? ¿Será que, como es costumbre, el mandatario federal tiene otros datos?

Secretaria se hace bolas con AMLO y Peña Nieto

Nos hacen ver que el cansancio del fin de sexenio se comienza a notar en algunos funcionarios que andan muy distraídos. Ayer, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) se creó en 2013, en pleno gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El problema es que esta Comisión Nacional, a la que las reformas del presidente López Obrador pretende eliminar, se creó el 1 de octubre de 2019. Alguien debe decirle a doña Luisa María que además de que Mejoredu nació en el actual sexenio, el organismo está encargado de realizar evaluaciones diagnóstico a los estudiantes y realiza indicaciones para conocer el estado del sistema educativo nacional.

Los senadores benditos

Nos dicen que a seis meses de que concluya la actual Legislatura, en el Senado siguen creando comisiones para premiar a legisladores con mayores recursos económicos. Resulta que esta semana se instaló la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, con la que fue premiado el senador de Morena Adolfo Gómez Hernández, quien deberá verificar el estado físico que guardan las instalaciones de las bibliotecas del Poder Legislativo, su operación, los recursos humanos y las herramientas tecnológicas disponibles. A principios de año se creó la que daría seguimiento a la reconstrucción de Acapulco, que encabeza el también morenista Félix Salgado Macedonio y sigue sin tener resultados. Don Adolfo y don Félix, nos dicen, dos ejemplos de morenistas que han sido “bendecidos” con la asignación de comisiones, y desde luego, todos los beneficios políticos y económicos que les representa.

Pleitos entre los equipos de las candidatas presidenciales

La batalla electoral no sólo se ha dado en las calles y plazas, sino también en el Instituto Nacional Electoral (INE), entre los equipos de las candidatas presidenciales: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. En el Consejo General del INE, nos hacen ver, han subido de tono los encontronazos entre el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna y el petista Gerardo Fernández Noroña. Los señalamientos y gritos ya les han costado llamadas de atención de la presidencia del INE, pero, aun así, nos dicen, el tono de las confrontaciones tenderá a subir antes que a bajar una vez que mañana viernes inicien las campañas.