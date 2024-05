Gafete internacional: Columna de Gilberto Alcalá

En el Guadalajara vs Toluca, Óscar Mejía fue el árbitro y la gente de las Chivas protestó por la mano marcada a Pável Pérez en el gol invalidado, ya que ese tipo de jugadas no se han sancionado en otros partidos, lo que genera polémica.

En el Pumas vs Cruz Azul, a Luis Enrique Santander le corrigió mucho la plana el VAR, lo cual no es bueno.

En el Tigres vs Monterrey no hubo apoyo del videoarbitraje a Marco Antonio Ortiz, porque se dio un penalti muy claro sobre Diego Lainez y no se señaló.

En el América vs Pachuca, Víctor Cáceres no estuvo bien, por la jugada que generó el gol de las Águilas.