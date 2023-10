Lamentablemente, a los internacionales como Daniel Quintero (en el Monterrey vs FC Juárez) le tuvieron que decir de los dos penaltis que señaló.

Se ha caído en un conformismo de que el vi-deoarbitraje sea el que dirija los partidos.

En el Cruz Azul vs Pumas, César Ramos no hizo un mal trabajo, pero los árbitros ya no tienen esa convicción de ver la jugada y sancionar. No están convencidos de lo que hacen en la cancha.