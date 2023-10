Columna: Gafete internacional

En esta jornada, me encantó que cuatro árbitros fueron jóvenes, pero —al mismo tiempo— provoca tristeza observar cómo los mandan a la guerra sin fusil, porque se nota que hay mucha falta de capacitación, de conducción en los partidos. Es una tristeza verlos debutar de esa manera. Quiero que se entienda que me encanta que les den la oportunidad, pero no que lo hagan sin la capacitación adecuada.

La instrucción técnica en la Comisión de Arbitraje es nula, y también queda claro con los internacionales.

En el América vs Pumas, Víctor Cáceres demostró que no tiene la capacidad para portar el gafete internacional. Su desempeño fue mediocre, porque se le subieron a las barbas. Está claro que no tenía línea para favorecer a algún equipo, pero sus falencias hicieron creer que efectivamente, así era.