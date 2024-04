Irapuato.- El secretario particular de la candidata de Morena a la alcaldía de Irapuato, Irma Leticia González Sánchez, fue encañonado y despojado de documentos de su jefa la noche del jueves en un local de helados.

La candidata denunció el ataque anoche durante el debate de aspirantes a la Presidencia Municipal y responsabilizó del hecho a los escoltas de la candidata Lorena Alfaro, de la coalición PAN-PRI-PRD.

“El día de hoy, antes de llegar al debate los guardaespaldas de la alcaldesa que quiere repetir, encañonaron a mi (secretario) particular, lo aventaron al piso, le quitaron toda la información que yo traía, por eso me llegó después porque me la volvieron a imprimir”.

Hizo responsable a Alfaro de todo lo que pueda suceder. “Eso no se hace, así no se gobierna, así no se juega limpio”, agregó.

El asalto contra su asistente fue captado por las cámaras de seguridad de la nevería en la que se encontraba sentado en una mesa.

La morenista compartió la videograbación en sus redes sociales.

El hecho ocurrió a las 7:55 de la noche de este 18 de abril de 2024.

“Hago responsable a la candidata del PRIAN de lo que le pase a Lalo, a mi persona, a mi familia o a alguien de mi equipo”, posteó las aspirante.

Foto: captura de pantalla

En el video se observa que dos hombres que previamente habían estado en el negocio, uno sentado y otro junto a la vitrina, se acercan al secretario de la candidata, uno de ellos le apunta con un arma de fuego y exige que se tire al piso, mientras su acompañante se lleva su mochila y una caja con las características de una hielera.

“¡Tírese al piso!, ¡tírese al piso!”, le grita uno y luego toma su celular de la mesa a la vez que le da indicaciones y dice “no le voy hacer nada”.

Dos empleados que estaban tras el mostrador corren para resguardarse.

Ambos individuos visten pantalón y chaleco color negro; el que porta pistola una camisa blanca de manga larga y su acompañante usa camisa de color salmón y cachucha.

Ni la candidata de Morena ni su equipo de campaña precisaron la ubicación del negocio de helados.













afcl