Clara Brugada, virtual ganadora de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó que esta semana se reunirá con el mandatario Martí Batres para planear el proceso de transición, el cual iniciará en aproximadamente 15 días.

Dijo que realizará un plan para iniciar su gira de la victoria, tras su triunfo en las urnas, y anunció que instalará una mesa de atención en el Zócalo para recibir las propuestas y demandas de la población.

“Me voy a instalar en el Zócalo capitalino a recibir las propuestas de la gente porque no me alcanza el tiempo de estar dándole a cada uno una cita, entonces me voy a instalar en el Zócalo a recibir a la población, a las propuestas de la gente, paralelamente a nuestra gira y a nuestra construcción de afinar el proceso de transición”, comentó.

Clara Brugada adelantó que cuando avance un poco más en el proceso, dará a conocer a los integrantes de la Comisión de Transición, así como a quienes conformarán el gabinete.

Aseveró que ya se organiza con su equipo para regresar a cada colonia de la Ciudad de México y construir junto a la población la agenda de trabajo para afinar su proyecto de gobierno con el que arrancará en octubre próximo.

“Empieza otro tipo de trabajo, de tarea, que es regresar con la gente, construir con la gente, las agendas, tareas, lo que vamos a hacer para seguir transformando la Ciudad, y por otro lado, estaremos afinando el proyecto de gobierno”, señaló.

La virtual jefa de Gobierno convocó a los actores políticos a salir a las calles de todas las alcaldías para retirar la propaganda electoral y pendones que se utilizaron durante las campañas.

Al encabezar el arranque de la jornada de retiro de propaganda en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, exhortó a que no pase de esta semana que se limpie de estos materiales a toda la Ciudad.

“Hacemos ese llamado para que no pase de esta semana en que dejemos limpia la Ciudad de México; es muy importante recordar que el Código Electoral dice que son el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías quienes deben asumir este papel, pero nosotros somos coadyuvantes y muy responsables al respecto”, mencionó.

Brugada Molina anunció que todo el plástico que se despegue se procesará y reciclará para crear tabiques verdes, como los que utilizó para construir la Utopía Libertad, en Iztapalapa, y así evitar que terminen por convertirse en basura.

“Queremos transformar toda la propaganda publicitaria en artículos que se hayan podido reciclar, y para ello vamos a transformar toda esta propaganda —vamos a irla mostrando en todas estas etapas— en lo que yo llamo tabiques verdes, que es el reciclaje de plástico que se transforma en un tabique de material y sirve para la construcción, esto lo utilizamos en su momento en la Utopía Libertad”, señaló.

En las calles Gutenberg y Bradley, en la Verónica Anzures, la virtual jefa de Gobierno retiró algunos pendones, con ayuda de su equipo.

En entrevista posterior la jornada de retiro de pendones y propaganda electoral, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, afirmó que todos están en su derecho de defender sus votos, luego de la petición de su contrincante de la alianza Va por la CDMX, Santiago Taboada, de recontar voto por voto, tras las elecciones del pasado domingo.

“Están en su derecho todos los que quieran recontar, incluso nosotros haremos lo propio en algunas alcaldías y distritos; todos los instrumentos legales están a servicio de los candidatos para que podamos intervenir jurídicamente”, enfatizó Brugada Molina.