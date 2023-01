Alianza "Va por el Estado de México" se registra ante el IEEM

Toluca, Méx.- Con la certeza de que Va por el Estado de México va a ganar el próximo 4 de junio la elección de gobernador Mexiquense, esta tarde se registró la alianza del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza ante el órgano electoral estatal.

Fue un día de retraso, pues inicialmente este acto protocolario estaba previsto para el viernes, pero debido a la suma del partido Nueva Alianza a esta unión partidista se aplazó.

A la sede del órgano electoral llegaron decenas de militantes de los cuatro partidos y especialmente destacó la presencia de Omar Ortega, aspirante a la candidatura por el PRD y la dirigencia estatal del sol azteca que ayer no llegó a la cita.

Al grito de ¡No va a pasar!, en referencia a Morena y ¡Vamos a ganar! se ondearon las banderas azules, rojas, azules y los dirigentes de los partidos de la Revolución Institucional (PRI), Eric Sevilla, Acción Nacional (PAN), Anuar Azar, de la Revolución Democrática, Agustín Barrera y Nueva Alianza, Mario Cervantes Palomino fueron arropados por una multitud que, al ritmo de la batucada, coreaban consignas a favor de sus partidos.

En punto de las 12:30 la coalición Va Por el Estado de México” quedó registrada ante el Instituto Electoral de la entidad, fue la presidenta del Consejo General, Amalia Pulido, quien recibió el documento en el salón de plenos del Consejo General.

Tanto fuera como dentro de las instalaciones del IEEM, los dirigentes fueron arropados por la militancia de los cuatro partidos, éstos hicieron énfasis en que la alianza sienta un precedente histórico al ser la primera que no sólo será electoral, sino que dará pie a los gobiernos de coalición.

Señalaron que no sólo se unen para frenar “la ignominia y el autoritarismo” sino que consideran que Alejandra del Moral Vela representa el mejor proyecto para gobernar a los mexiquenses.

Éric Sevilla Montes de Oca, dirigente en el Edomex del PRI afirmó que “hay ejército y hay general, su nombre es Alejandra del Moral”.

“El día de hoy además del Convenio de Coalición hemos entregado nuestro Acuerdo de Participación, será el primer gran ejercicio de cohabitación gubernamental que tendremos en un gobierno estatal, donde tendrán derecho de participación Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, juntos no solamente vamos a ganar el estado, vamos a gobernar el Estado de México”, enfatizó.

"Aquí no van a pasar, no lo vamos a permitir, las elecciones se ganan en las calles y se ganan con votos, no vamos a permitir ningún tipo de coacción”, afirmó.

En tanto, Agustín Barrera Soriano, Delegado Nacional del PRD para el Estado de México, señaló que "el PRD dio paso a un hecho histórico, dejamos atrás las alianzas de carácter electoral y dimos paso a la coalición gubernamental".

En su mensaje también se refirió a Alejandra del Moral Vela, virtual candidata de la Alianza por el Estado de México, de quien aseguró ella puede enarbolar las causas de cada uno de los institutos políticos que la habrán de respaldar durante el proceso electoral, para que encabece un gobierno de coalición.

Anuar Azar, dirigente panista señaló que están listos para hacer frente al bastión morenista en la entidad. Además, Nueva Alianza aseguró que si bien fue una decisión difícil sumarse a la alianza, están seguros de que fue la mejor decisión en torno a los intereses del magisterio.

Finalmente se destacó que la precampaña de la Alianza Va por el Edomex comenzará el 17 de enero, al tiempo en que Sevilla Montes de Oca aseguró que las puertas están abiertas para quien desee inscribirse esto pese a que se perfila a Del Moral Vela como precandidata única.