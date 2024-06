La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que es “absurdo, infantil y antidemocrático” que Morena y sus aliados busquen impugnar la elección en la alcaldía porque perdieron.

En rueda de prensa, acompañada de sus representantes legales, dejó claro que estos partidos están en su derecho de impugnar, pero de lo que no tienen derecho, dijo, es de mentir, pues no lograron recuperar seis mil votos, sino únicamente 20 en el recuento parcial del Distrito 9.

“Morena y sus aliados no tienen un sólo argumento válido para impugnar esta elección; sin embargo, están en su derecho de hacerlo, lo van a hacer, pero todo lo que hay en papeles no concuerda con sus dichos: se recuperaron 20 votos, ellos dicen que se recuperaron, a veces dicen que seis mil, luego ocho mil, vayamos a lo oficial, y ahí no hay un solo dato ni de irregularidades, ni de inconsistencias, al contrario, nosotros tenemos más quejas y denuncias a sus abusos”, aseguró.

También lee Concejales de Morena, PT y PVEM desconocen triunfo de Alessandra Rojo de la Vega en alcaldía Cuauhtémoc

Alessandra Rojo de la Vega. Foto: Captura de Pantalla

Comentó que Morena y sus aliados están muy enojados porque, a pesar de ganar la presidencia y la Jefatura de Gobierno, perdieron la Cuauhtémoc.

“Yo entiendo que con la elección con la mayor victoria en la historia para un partido, es un total fracaso perder la Cuauhtémoc, más siendo de ese mismo partido, pero hay que respetar a la gente, esa fue la decisión de las personas : derrotar y sacar al monrealato y escoger el cambio de verdad”, apuntó.

Alessandra Rojo de la Vega comentó que el golpe de estoque Morena pretender dar con sus dos impugnaciones que ya presentaron, es inmoral y le da la espalda a todas las instituciones.

En este sentido, precisó que confía en el Tribunal Electoral local, y que buscará un encuentro con la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada para tener coordinación a favor de las y los vecinos de la demarcación.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL