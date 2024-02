Cuautitlán Izcalli, Méx.— Un grupo de aproximadamente 100 personas se manifestaron frente a las instalaciones del organismo Operagua para exigir una solución a sus demandas de abasto en colonias como Las Auroritas, La Aurora, Jardines de la Hacienda, Infonavit Norte y la zona de las Cofradías.

“La cuota la cobran haya o no haya agua y están mandando requerimientos con amenazas de que si no pagas, te restringen el agua. Queremos agua, el agua no se vende. No al terrorismo amenazante para cobrar”, señalaron los quejosos.

Además, pidieron a las autoridades del organismo mejorar las condiciones de los pozos y se aplique “borrón y cuenta nueva” en los pagos correspondientes a fin de regularizarse.

Lo anterior lo expusieron los integrantes del Frente Social Amplio Cuautitlán Izcalli, quienes precisaron que en su mayoría son personas de la tercera edad.

Además, cuestionaron que las pipas sí puedan abastecerse, y cuando solicitan una de estas unidades, la respuesta que obtienen del organismo de agua es que no se dan abasto por la demanda. “O pagamos a Operagua o pagamos pipa”, expresaron.

Los manifestantes también expresaron su preocupación por tomas clandestinas, mismas que reconocieron llegan a tener vecinos en sus domicilio o empresas de las zonas industriales, a las que demandaron también les sea recortado el suministro o que se implemente el sistema de tandeos.

Una comitiva entró al edificio de Operagua, en donde funcionarios les explicaron que la situación del recorte en el Sistema Cutzamala está afectando a 45 colonias del municipio, entre ellas algunas de las que acudieron a protestar.

Autoridades informaron que ya rehabilitaron nueve pozos y se sigue en proyectos para captar más agua, mismos que darán a conocer a la población.