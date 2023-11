Autoridades de Chimalhuacán clausuraron, de forma preventiva, otro puente peatonal ubicado en inmediaciones del Canal de la Compañía, luego del derrumbe de una estructura este jueves 2 de octubre.

“Se hizo el procedimiento de ir a verificar los tres puentes peatonales y tres puentes vehiculares que tenemos sobre la franja de aquí de la… del Río de la Compañía. Como son puentes ya muy viejos, eh… un puente peatonal te comento, desde el día de ayer por la… este, el acompañamiento que tuvimos de un D.R.O (Director Responsable de Obra), se tomó el acuerdo de clausurarlo” informó Martín Cortez, Director de Protección Civil y Bomberos de Chimalhuacán.

El puente peatonal clausurado se encuentra en la calle Neftalí y Río de la Compañía, colonia Israel, señaló el Director de Protección Civil en entrevista durante las obras que se realizan en el sitio para retirar el puente que colapsó la tarde del jueves y dejó a 11 personas lesionadas. Se espera que las maniobras de retiro finalicen en 48 horas.

Foto: Gaspar Betancourt

Informó además que en próximas reuniones entre autoridades municipales, estatales y federales, se decidirá si se repone el puente peatonal siniestrado, ubicado en Prolongación Chimalhuacán y la Avenida José López Portillo, o se amplía el puente vehicular, que se encuentra a un costado y que por el momento, es usado en uno de sus sentidos, para el paso de peatones.

Por su parte, algunos habitantes de la zona señalan que ya habían reportado que el puente se encontraba en mal estado.

“Ya se había metido un escrito para que lo vinieran a componer y pues no, no hubo solución. Desde el año pasado o un poquito más, pues espero que lo hagan con mejor material de construcción para que no vuelva a pasar lo mismo” señaló Jessica, vecina de la zona.

