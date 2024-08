Chalco, Méx.-Al realizar la segunda visita a la zona inundada de Chalco en lo que va de esta semana, la titular de la Secretaría de Gobernación, María Luisa Alcalde, dijo que se realizan obras hidráulicas para evitar a mediano y largo plazo que se vuelvan a anegar las familias que viven en esta parte del Estado de México.

“Estamos reforzando todo para sacar toda el agua que ha permanece todavía en algunas calles, pero ha avanzado muchísimo y también estamos haciendo unas obras también para tener una respuesta mucho más inmediata a mediano y largo plazo, el rezago es gigantesco, no se le había dado atención alguna”, comentó.

La funcionaria federal dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les ayuda en la realización de la estrategia y también se han acercado con la población para que esté enterada de los trabajos que se llevarán a cabo para que no se inunden cada vez que llueva, como ha ocurrido en los últimos meses.

“Colector de alivio, se va a meter también nueva tubería, vamos bien, en eso estamos”, explicó.

María Luisa Alcalde mencionó que esperan que en los próximos días puedan desalojar el agua que aún se encuentra en calles y viviendas y afirmó que las autoridades de los tres niveles de gobierno no se retirarán de la zona hasta lograrlo.

Este jueves inició el Censo del Bienestar en el que participan funcionarios estatales y federales y la titular de la Segob, pidió a los damnificados que no se preocupen que los servidores públicos de esas dependencias llegarán a sus casas para incluirlos en el padrón de beneficiarios, porque tienen mucha experiencia en el tema.

“El censo está programado para la zona afectada, eso que estén en sus casas ahí van a llegar, tienen mucha experiencia los servidores de la nación, que no se preocupen, que no hay ningún problema, se va hacer un recorrido profesional y ahí se va detectando las problemáticas, estamos atendiendo todos los niveles. Están la Guardia Nacional, Sedena, la Marina, se ha venido repartiendo agua, despensas desde el primer día se ha venido atendiendo, pero dado que se trata de un problema estructural, pues sí necesitamos darle ese seguimiento necesario para que las lluvias que todavía van a estar presentes en los próximos días no nos vuelva a complicar el panorama”

“Estamos presentes, aquí vamos a seguir, no nos vamos a despegar hasta ir resolviendo este asunto”, agregó.

Hasta ahora no se ha dado a conocer cuánto será el monto que reciban las familias que perdieron todo su patrimonio en la que es considerada por los propios vecinos como la peor contingencia que sufren en esa parte de Chalco en lo que va de este siglo.

El recorrido por Chalco de la titular de la Secretaría de Gobernación lo hizo sin la compañía de la gobernadora,

Delfina Gómez Álvarez; el alcalde chalquense Miguel Gutiérrez estuvo durante la supervisión de las labores que se llevan a cabo.

La tormenta de ayer en la noche volvió a subir los niveles de aguas residuales en varias calles que ya estaban secas ayer y donde ya se había realizado limpieza.

“Hoy permanecemos con 16 calles afectadas, nos ganó dos, pero ya estamos trabajando a marchas forzadas para abatir hoy más niveles; hoy se van hacer cambio de maquinaria, se van a montar otras maquinarias en algunos puntos estratégicos para que nos dejen de seguir aportando agua.

“En otros puntos más lejanos de la zona cero poner sistemas de bombeo. La lluvia de ayer en la noche si nos afectó, pero no como nos había afectado, derivado que pudimos contener con la maquinaria que estaba instalada”, dijo Adrián Hernández, titular de Protección Civil mexiquense.

