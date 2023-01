Temen revocación de sentencia contra feminicida de Andrea Cañeda Salgado, hallada en hotel de Neza

La autoridad judicial en el Estado de México determinó revocar la sentencia de prisión vitalicia a Cristopher Bryan N para reiniciar el juicio por el feminicidio de Andrea Cañeda Salgado, bajo el argumento de violación de los derechos del imputado durante el proceso porque se cambió en tres ocasiones de juez.

De acuerdo con Ángela, la madre de Andrea Cañeda Salgado quien fue hallada en un hotel de Nezahualcóyotl en 2021, Cristopher fue sentenciado por el feminicidio de la joven con todas las pruebas necesarias.

Andrea de 20 años, quería estudiar veterinaria para ayudar en los gastos del hogar trabajaba en una fábrica, donde conoció a Cristopher, su exnovio.

Familia de Andrea Cañeda señala a exnovio por feminicidio

El joven fue por ella a su casa, tomaron un vehículo de transporte público y se dirigieron a una fiesta, la familia de Andrea sabía a dónde iba y con quién. “Ella salió con él, su novio, un 27 de marzo de 2021, fueron a una fiesta, inclusive pasó por ella a mi casa, la vimos cuando se fueron”, explicó Ángela.

De acuerdo con una amiga de Andrea que incluso declaró, aquella noche en la fiesta Cristopher se comportó extraño, estaba molesto, posteriormente ambos decidieron irse, pidieron un Didi rumbo a un hotel donde se quedarían para acudir juntos al trabajo.

“Su amiga vio cuando tomaron el Didi porque mi hija lo pidió, mi hija me dijo que se iba a quedar con él en ese hotel; yo no me preocupé porque ella entraba a las 7 a trabajar y los dos trabajaban en la misma fábrica”, agregó la madre.

Al día siguiente creyeron que Andrea había ido a trabajar, pero no fue así y no pudieron contactarse con ella. La familia buscó a Cristopher, él explicó que nunca llegaron al hotel, porque presuntamente ella se había enojado, se bajaron del Didi y ella se fue sola caminando en la madrugada.

Durante las primeras horas la familia de Andrea confió en las palabras del joven, incluso los acompañaron a denunciar la desaparición y emitir una alerta Amber; días después el cuerpo de la joven fue hallado sin vida en el hotel donde se habrían hospedado; Ángela señaló que además hay videos de seguridad en los que se observa que ambos entraron al hotel, pero después únicamente salió él.

Las irregularidades en el proceso

El proceso en contra de Cristopher fue irregular, puntualizó Ángela, y es que hubo tres jueces diferentes, uno que inició el caso, otro que estuvo durante el desarrollo y finalmente quien dictó la sentencia vitalicia, pero la defensa del presunto feminicida apeló la resolución y se respaldó con la podible violación a su derecho de iniciación por el cambio de jueces.

“La Ministerio Público ahí en Alzada me explicó qué porque como el juez de iniciación que llevaba el caso de mi hija renunció a dos audiencias para dar la sentencia y pusieron a otro esa fue la manera en que violentamos su derecho porque hubo cambio de juez”.

La madre señaló que esto provocó la revocación de la sentencia y el reinicio del proceso, por lo que teme que el hombre quede en libertad, continúe así el proceso y que al final reduzcan la sentencia e incluso que lo declaren inocente, lo que ha estado buscando la defensa de Cristopher desde un principio.



