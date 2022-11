"Somos Temoaya no de Toluca", piden habitantes que se respete su pertenencia al municipio

Los habitantes de San José Buenavista el Chico se manifiestan frente al Palacio Legislativo para demandar a los diputados del Congreso mexiquense que mantengan la acreditación de la comunidad como parte del municipio de Temoaya, toda vez que fueron notificados recientemente sobre que ahora pertenecen a Toluca.

Los inconformes, sobre todo personas de la tercera edad indicaron que sin pedirles su opinión, ni tomar en cuenta su consentimiento, les indicaron que ahora son parte del territorio vecino, pero están inconformes.

Por si parte, Rodolfo González Secretario del ayuntamiento del municipio de Temoaya acudió a la Legislatura, pues en compañía de la síndico municipal entregarán un documento de Diferendos limítrofes entre el municipio de Temoaya y Toluca, pues los más de 200 vecinos de la comunidad mencionada señalaron su inconformidad por el cambio de adscripción.

Explicó que la gente alega que no fueron informados sobre las modificaciones y se sienten afectados en su sentido de identidad. Además, dijo, que la ley reglamentaria del artículo 61 de la Constitución establece los lineamientos bajo los que deben ser realizados estos cambios y pidió esperar a que llegara la edil, Nelly Rivera Sánchez, quien también busca un acercamiento con los legisladores.

Por su parte, los inconformes dijeron: "no queremos para nada ser de Toluca nosotros pertenecemos y siempre ha sido así, al municipio de Temoaya, no sé por qué andan inventando que podemos cambiar así. Siempre he sido de Temoaya y lo voy a defender, nadie nos preguntó si queríamos o aceptamos el cambio", señaló una de las vecinas.