Tlalnepantla, Méx.— “Sólo hay un cardiólogo” para esta región en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), donde además “porque no hay recursos” me negaron un procedimiento de ablación con catéter y me piden regresar en seis meses, relató con desánimo Nancy, quien está en riesgo de sufrir una nueva crisis y eventualmente un paro cardiaco.

En el hospital del ISSEMyM en Tlalnepantla, donde se atienden los empleados del gobierno del Estado de México y municipios de esta región, me costó mucho trabajo conseguir una cita de especialidades, porque me dijeron que sólo había un cardiólogo y el me dijo que “no hay recursos y hay pacientes más graves que yo”, indicó la enferma, quien tiene diagnóstico de taquicardia supraventricular.

Para el estudio, “me tendrían que enviar al Instituto Nacional de Cardiología, cuyos servicios los paga el ISSEMyM, pero ahora no hay presupuesto”, dijo la paciente en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ante el temor de volver a sufrir una crisis, cuyo final puede ser fatal, Nancy está valorando acudir a un hospital privado donde el procedimiento de ablación con catéter tendría un costo de entre 120 mil a 140 mil pesos, dinero que no tiene.

EL UNIVERSAL solicitó a autoridades mexiquenses y del ISSEMyM versión oficial sobre los señalamientos y denuncias de procedimientos quirúrgicos suspendidos o que son reprogramados para después de dos meses, en que ya se haya registrado el cambio de gobierno, respuesta que no llegó al cierre de esta edición.