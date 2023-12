Ecatepec, Méx.-La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) pidió que la Legislatura local no avale la propuesta estatal que plantea el cobro de cuatro nuevos “impuestos ecológicos” destinados a empresas, porque sólo tienen fines recaudatorios y no hay evidencias que prueben que con estos pagos se vaya a reducir el impacto ambiental.

El paquete fiscal 2024 considera iniciativas para reformar el Código Financiero del Estado de México y considera tres nuevos impuestos que tendrían que absorber las empresas mexiquenses, los nuevos gravámenes son por la Emisión de Contaminantes al Agua, por la Disposición, Confinamiento y Almacenamiento de Residuos y por la Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales Pétreos. Estas nuevas contribuciones, que entrarían en vigor el 1 de abril de 2024, implicarían un incremento del 289 % en ingresos por ese concepto.

Al respecto, Francisco Cuevas Dobarganes, director de la agrupación empresarial dijo que cuando hay planteamientos de este tipo suena bien, y se piensa que por el hecho de que las empresas los paguen ya se va a contaminar menos pero no es así, ya que estos impuestos sólo buscan recaudar y las empresas terminan tramitando amparos.

“En el Estado de México las empresas del ramo industrial han hecho un esfuerzo importante por dejar reducir sus emisiones, sobre todo las del ramo textil y químico, que son las que más llegan a contaminar el agua, cielo o aire. Muchas de ellas, además de las siderúrgicas ya no están instaladas en la entidad, justo por temas ambientales y de regulación; la mayoría emigraron de la entidad desde los años noventa”, afirmó el líder industrial.

De acuerdo con un análisis realizado por la Comisión Ambiental de Unidem, no se ha demostrado los supuestos beneficios de la aplicación de impuestos ambientales en la entidad, contravienen la Ley General del Equilibrio Ecológicos y la Protecicón al Ambiente, al ser sólo recaudatorios, lo que desincentiva la inversión nacional y extranjera y justo ahora que la empresas analizan la reubicación por el efecto del nearshoring.

La organización empresarial considera que la propuesta prevé un incremento desproporcionado del 132 % en el impuesto actual a las emisiones a la atmósfera.

Mientras que por el tema de residuos, la nueva carga impositiva afecta el manejo de sólidos, cuando en la entidad se busca migrar hacia la economía circula basada en la conservación o la mejora del valor de los materiales e instrumentos.

El director de la Unidem, que concentra a las empresas más grandes de la entidad, comentó que el nuevo impuesto por residuos incrementaría el costo a las empresas, pues establecen el cobro de 100 pesos por tonelada de residuos dispuestos confinados o almacenados.

En el rubro del impuesto a la emisión de contaminantes al agua, establece una cuota de 108 metros por cada metro cúbico afectado, mientras que para contaminantes metales será de 141 pesos, pero hay referencias erróneas al pretender cobrar de acuerdo a la norma en la materia que es jurisdicción federal, y no sería aplicable a cuerpos estatales ni a alcantarillado urbano y municipal, y ademas de ello, no sería adecuado cobrar por tratamiento de aguas residuales cuando gran parte de los municipios no existe este servicio.

