Toluca, Méx.— La Secretaría del Medio Ambiente informó que al año cerca de 50 automovilistas inician juicios de amparo contra la disposición del gobierno estatal para que sólo aquellos que hayan pagado tenencia puedan verificar.

“El condicionamiento de la verificación vehicular al pago de la tenencia en el Estado de México ha resultado una gran herramienta que fortalece el cumplimiento del pago del impuesto”, refirió la dependencia.

La obligatoriedad de pagar la tenencia para poder verificar se encuentra en la Ley de Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículo, gravamen que debe ser cubierto en los tres primeros meses del año.

En lo que va de 2024, algunos automovilistas se han visto sorprendidos por la obligatoriedad de pagar la tenencia para poder verificar, pues durante más de dos años el gobierno del Estado de México mantuvo el beneficio para que los tributarios pudieran verificar sin cumplir con el refrendo.

Ante ello, los automovilistas han buscado como alternativa el amparo, que de acuerdo con la dependencia, son un número “muy bajo, que no representa más de 50 procedimientos jurisdiccionales al año, en comparación con las cerca de 7 millones de verificaciones vehiculares”.

“No pude generar mi cita para la verificación en línea, pero me sorprendió porque tengo una camioneta que no había necesitado pagar la tenencia antes y podía estar al corriente con la verificación, y sobre todo que en el Valle de Toluca ya multaban por no tener este requisito”, dijo el señor Jesús Sánchez.

Explicó que su camioneta la utiliza para viajar desde la zona sur hacia la Central de Abasto en Toluca. Si bien sabe que parte de las obligaciones de contar con un vehículo es pagar tenencia y verificación, admitió que evadió el primer trámite por más de dos años.

Mientras que algunos conductores dijeron que el monto por el refrendo atrasado, además de la verificación, es una cifra que no pueden costear.

Por ejemplo, la señora Elena Fernández comentó que la suma es superior a 10 mil pesos. Indicó que pocas veces circula en la Ciudad de México o la Zona Metropolitana, pero “sí tengo la necesidad de verificar y no puedo”.

Juan Manuel es dueño de un Chevrolet Beat 2020 que llegó al verificentro AT-982, en la colonia San Miguel Xochimanga, en Atizapán de Zaragoza, donde le indicaron que no podía pasar a ninguna de las tres estaciones, pues no cumplió con el pago de su refrendo.

“Nosotros ingresamos los datos al sistema y si ahí nos arroja que no pagaron, los tenemos que regresar porque de inmediato nos bloquea Finanzas. Andamos regresando de 10 a 15 coches diarios por lo mismo”, contó uno de los trabajadores del lugar.

Por su parte, Juan Manuel reconoció haber olvidado pagar y “ahora tengo que pagar más porque ya me dijo aquí el chavo que es cubrir la tenencia completa más el refrendo. Ni sé cuánto sea, pero me tengo que apurar si no, también me cae la multa de la verificada”.

Al preguntarle a un trabajador del verificentro CI-920 de la colonia Centro Urbano, en Cuautitlán Izcalli, sobre si hay molestia de los automovilistas por esta disposición, contestó que a ello se suma la sorpresa, ya que han llegado a cuestionar si no se trata de un requisito del establecimiento.

“Hasta nos han dicho que cuánto por pasarlo y eso no se puede. Al llegar se les piden sus documentos que son tarjeta [de circulación], última verificación y el comprobante del pago de tenencia o refrendo. Si no lo tienen, el mismo sistema lo bota de que no pagaron al ingresar la placa”, afirmó.