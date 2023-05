Por medio de redes sociales se difundió una grabación en donde un presunto policía del Estado de México, detiene a dos turistas y les pide dinero para no ir a la delegación por infraccionar el hoy no circula.

De acuerdo con los hechos, los turistas sí contaban con el pase especial para los vacacionistas emitido por el gobierno de la Ciudad de México, pero los presuntos integrantes del cuerpo de seguridad no lo hacen valer.

El hecho ocurrió cuando los turistas de Tamaulipas circulaban en el paso a Tepozotlán rumbo a la caseta, los involucrados tuvieron que hacer una transferencia a una tarjeta para que los dejaran circular tranquilamente.

El video fue difundido por el usuario Damian Castillo por medio de su cuenta de TikTok, cuando a su mamá la detuvieron por infringir las reglas de tránsito y el programa hoy no circula, invalidando su pase turístico.

¿Qué sucedió?

El pasado lunes 1 de mayo de 2023, fueron detenidos un hombre y una mujer, por presuntos integrantes de tránsito y de la policía del Estado de México, con la patrulla SC-320 y otra patrulla sin placas, los cuales les pidieron una cuota por 300 dólares para que no se llevaran el automóvil.

Y para que los dejaran ir tenían que darle el dinero en ese momento, puesto que ya haría el trámite en la grúa, si lo hacían en ese instante podían irse, o tendrían que pagar su supuesta multa hasta el día de mañana, puesto que por ser día festivo la caja de la delegación se encontraba cerrada.

Dos personas fueron llevadas por una patrulla de tránsito sin placas por un pase turístico “sin vigencia”, pero el documento tiene fechas del 29 de abril al 5 de mayo del 2023. Foto: Captura de video

La mujer comenta si le tienen que pagar al presunto oficial, a lo que él responde que es porque él les ayuda para que se vayan y no los lleve a ningún lado “pero esa es decisión de ustedes”.

Al no tener en efectivo, la mujer pregunta en donde pueden pagar con la tarjeta, pero el oficial comenta que pueden hacer una transferencia “a una tarjeta”, pero si no les convenía podían hacer el trámite en la oficina.

“No vaya a pensar que es mi capricho o que yo quiero afectarlos”

En el video se escucha al aparente oficial decir “No vaya a pensar que es mi capricho o que yo quiero afectarlos, no, no, no”, “si quieren pasar a la delegación, yo los llevo”, “hoy es día festivo no hay caja”, “entienda, no van a poder pagar ahorita”.

El presunto policía continúa insistiendo en que paguen por transferencia el montón, además de que puede ser transferido a una tarjeta aparentemente suya y que con eso podrían irse, o si no se llevarían el vehículo.

En ese momento el presunto oficial va por un libro y lee el artículo 115 del reglamento de tránsito del Estado de México, en el título quinto de la educación e información vial, en el capítulo dos, que corresponde a las medidas de protección del ambiente.

Dicho artículo dice los vehículos que circulen en contravención a las reglas de restricción de circulación establecidas, serán retenidos y remitidos al depósito más cercano, en el que permanecerán durante 24 horas y además sus conductores pagarán la multa correspondiente, cumplidos estos requisitos, se podrá obtener la devolución del vehículo.

Los turistas decidieron seguir al oficial a un lugar “donde ya no les afecte el hoy no circula”, además de realizar la transferencia a dicha tarjeta, cuando se mueven se dieron cuenta de que la patrulla de tránsito no contaba con placas, mientras circulaban por Cuautitlán Izcalli.

¿Cuantos días de vigencia tiene el Pase turístico?

Los paseantes que visiten el Estado de México y la Ciudad de México pueden tramitar en línea un “Pase Turístico” para sus vehículos con placas extranjeras o foráneas, para quedar exentos del programa metropolitano ”Hoy No Circula” y evitar infracciones a su paso por el Valle de México.

El “Pase Turístico” lo expiden autoridades de la Ciudad de México en acuerdo con el Estado de México para los propietarios de autos y camionetas familiares con placas foráneas, quienes pueden obtenerlo por 14 días una vez por semestre o dos veces por semestre por siete días.

Además, existe la modalidad del Pase Turístico por 3 días, que autoridades de Medio Ambiente otorgan sólo en puentes largos oficiales y autorizados por la Dirección General de Calidad del Aire.

¿Dónde solicitar este Pase Turístico?

Este Pase Turístico permite exentar el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México a los autos con placas de cualquier entidad del país y del extranjero y se puede tramitar en la página electrónica www.paseturistico.cdmx.gob.mx/pasetur/ con los datos de la tarjeta de circulación del vehículo, además es gratuito.

Este pase se anula o no tiene validez en días de contingencia ambiental y sólo ampara si los datos del vehículo, referentes al año modelo, placa y estado de procedencia impresos en el documento coinciden con los datos de la Tarjeta de Circulación del vehículo, de lo contrario el conductor podrá ser sancionado.

Con este documento, los turistas pueden evadir intentos de extorsión de policías y agentes de tránsito del Estado de México y de la CDMX.

¿En donde puedo acudir en caso de extorsión?

Los turistas pueden denunciar actos indebidos de elementos de tránsito de la Ciudad de México a los teléfonos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Unidad de Asuntos Internos al 55 5242 5100 Ext. 1121 y 1122.

Si son elementos del Estado de México pueden llamar a la línea telefónica de Infracción Transparente 800 900 3300 o al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) 800 696 9696; así como al 089 denuncia anónima.

Con información de Rebeca Jiménez







