Toluca, Méx.— Raymundo Martínez Carbajal, expresidente municipal de Toluca, acusado de secuestro exprés contra su exsuegro, se mantendrá en prisión preventiva justificada, por lo que continuará en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, como medida cautelar.

Durante la audiencia inicial, su defensa solicitó que se le impusiera como medida cautelar la colocación de un brazalete para seguir su proceso en su domicilio de Toluca, a cambio entregaría su visa, pasaporte, una cantidad económica y que se emitiera una alerta para impedir su salida del país; sin embargo, la jueza rechazó esta posibilidad.

La audiencia comenzó a las 9 de la mañana. Fueron casi ocho horas en la que hubo tres recesos, se presentaron datos de prueba que contiene la carpeta de investigación en su contra por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, quedó en evidencia que la devolución de un diario personal fue lo que motivó a la presunta comisión del ilícito por el que se le investiga.

El Ministerio Público presentó los datos de prueba que entregaron la ofendida, Virdiana Rodríguez, y la víctima del secuestro exprés, Emilio Rodríguez, entre ellas, conversaciones personales que sostuvieron el exedil y su exesposa.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas demuestran la violencia verbal y sicológica que ejerció el exalcalde toluqueño en contra de Viridiana Rodríguez.

Además, relataron dos momentos con los que acreditaron la violencia con riesgo feminicida de la que ella fue víctima. Primero colocaron ácido sobre su automóvil y perforaron el tanque de gasolina.

En otro momento colocaron una mezcla de cloro y azúcar dentro del tanque de gasolina, hechos que fueron denunciados ante el Centro de Justicia para Las Mujeres en Toluca y que verificó un policía ministerial.

Raymundo Martínez, quien fue detenido la madrugada de este 18 de enero, tras haber permanecido casi dos meses prófugo, aseguró que puede ver a los ojos a los ciudadanos que gobernó, porque en ninguno de los cargos públicos que ha ejercido ha violado la ley.

“He escuchado con claridad todo lo dicho por el Ministerio Público, la narrativa sobre algo que no soy, plantea cosas que no soy, siempre he sido respetuoso de la ley”, manifestó.

Mientras se leían las conversaciones privadas, el expresidente municipal se tomó de la cabeza, se puso de pie, se recargó en la pared, se sentó con la cabeza entre las piernas, se mostró serio, atento, hasta extrañado cuando se habló de los ataques en contra de su exesposa.

La audiencia será retomada el lunes 22 de enero.