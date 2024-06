Zumpango, Méx.— Pobladores de este municipio se alegraron por las lluvias que han estado registrándose en los últimos días en el Valle de México. Sin embargo, hay descontento.

Roberto Nieto, vecino de San Juan Zitlaltepec, explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les informó que la decisión de verter el agua en la laguna de Zumpango fue a raíz de las fuertes lluvias que están registrándose en municipios vecinos como Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Chalco y Ecatepec, a fin de usarlo como vaso regulador y se descargue toda el agua proveniente del río Cuautitlán y que después pasa a través del río Santa María.

El problema, señalaron pobladores, es que estas aguas negras afectan la siembra que realizaron hace unos meses en el terreno correspondiente a la laguna y que llevaba al menos año y medio seco.

Ante ello, la tarde del viernes se organizaron y colocaron costales de arena para impedir el paso de las aguas negras; sin embargo, afirmaron que personal de la Conagua los quitó de nueva cuenta para que siguiera el cauce y desembocara en la laguna de Zumpango; con esta descarga apenas y se nota la acumulación del líquido.

“Lo mejor es eso, que descarguen toda el agua acá, porque aquí los que sembraron se enojan porque se les va a echar a perder lo que echaron, pero no se les olvide que en sí, no deberían de haberlo hecho. Sembraron y no tienen autorización para eso”, dijo Roberto Nieto.