Tultepec, Méx.— “Vine porque así puedo aprender qué le pasa a los carros y ya no me inventan cosas, ya no me ven la cara para cobrarme de más. Aparte luego pasan cosas muy sencillas y ni modo de esperar hasta dos horas a que llegue el seguro para que te cambien una llanta nada más”, comentó la señora Ana María, quien se inscribió al taller de mecánica automotriz que imparte el Instituto Municipal de la Mujer.

En el inicio del curso, cuya duración es de tres semanas, las mujeres inscritas, de diferentes edades y en su mayoría amas de casa, tuvieron como salón de clases el taller mecánico del gobierno municipal, en el que se reparan las unidades de diferentes áreas de la administración.

Ahí, Ray, el instructor, les abrió el cofre de una camioneta de servicios públicos para explicarles los primeros puntos a revisar antes de salir a carretera.

Todas atentas, unas con libreta en mano para apuntar, hicieron preguntas. Cómo checar el líquido de frenos, anticongelante y aceite fue la primera lección para las alumnas.

“No está por demás saber, puede pasar que se nos descomponga el carro y si no hay quién nos apoye en el momento, pues hacer algo y no estar a la espera de ver quién nos ayuda o esperar dos, tres horas a que llegue el seguro”, dijo Marisela.

Las dos horas de clase avanzaron entre risas al recordar momentos en los que sufrieron alguna descompostura, también hubo quien se puso nerviosa al enterarse que el taller también es práctico, por lo que aprenderán a cambiar piezas como filtros, llantas e, incluso, el aceite.

Leslie Ramírez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, precisó que esta es la tercera generación del taller mecánico integrada por 46 mujeres que van a clases lunes, miércoles y viernes.

Y se espera que los próximos cursos sean con certificación para aquellas que deseen incursionar en el ámbito laboral y también en subir el nivel para pasar del básico al intermedio. Actualmente a las asistentes se les entrega un reconocimiento cuando concluye el taller.

“Sí podría hacer este servicio, que tal que un día algún conocido me dice y pues, claro, lo hago, lo arreglo yo, así como una conocida que vive en Guerrero, ella es la que supervisa el taller con sus muchachos. Nosotras como mujeres nos hemos estado involucrando muchísimo más en cualquier ámbito, yo lo veo así, nosotras ya podemos realizar lo mismo que hacen los hombres”, expresó Belem, una de las asistentes.

Mientras que la señora Rocío consideró que el cambiar una llanta es una de las principales cosas que deben aprender. “No sólo manejar, sino conocer lo básico de un automóvil. Hay cosas que son en el momento y tú las podrías hacer, para mí eso es lo importante”.

Las asistentes coincidieron en que conocer el funcionamiento de los autos tiene varios beneficios: identificar cómo actuar en caso de una descompostura y no ser sorprendidas con altos costos o engaños ante una compostura.

El Instituto Municipal de la Mujer de Tultepec también cuenta con talleres gratuitos de instalación eléctrica, plomería, tecnologías domésticas, en los que aprenden a elaborar jabón, shampoo, suavizante de telas, jabón multiusos, velas, jabones artesanales y con la Dirección de Seguridad Pública, defensa personal.