Con un plantón en Palacio de Gobierno, el presidente municipal y vecinos de Neza exigen más presupuesto

Toluca, Méx.- Desde las primeras horas de este martes el presidente municipal de Nezahualcóyotl y vecinos de la demarcación mantienen un plantón frente a Palacio de Gobierno, que amagan con mantener hasta recibir respuesta, demandan un presupuesto justo y digno para la localidad, la donación de un predio para la construcción de un hospital, la reparación de un puente de Periférico Oriente, recursos para obras de drenaje y agua, entre otros.

En la vialidad también fueron desplegados elementos de la Secretaría de Seguridad, además, fue impedido el tránsito por esta vía primaria del centro de Toluca, por ahora se reportan asentamientos vehiculares en el primer cuadro de la capital mexiquense.

Acompañado por Juan Hugo de la Rosa, Presidente Nacional de [email protected] por un Mejor país, Adolfo Cerqueda explicó que desde el inicio de su administración ha solicitado de forma respetuosa la inclusión en el presupuesto, pero no ha obtenido respuesta, por lo que ahora que se discute en la Cámara de Diputados estatal el Paquete Fiscal para el 2023 buscan que se visibilice el municipio, que tiene muchas necesidades y demandas.

Lee también: Automovilista atropella a sujeto dos veces en Metepec, Edomex; video se hace viral

"La idea es que hagamos algo en conjunto, en colaboración presupuestal para poder resolverlo. La verdad es que las demandas tienen mucho tiempo, por ejemplo un puente colapsado que está cerrado porque no hemos podido rehabilitarlo, pero ni siquiera con la opción de un presupuesto etiquetado para ello, por un lado y por otro, tenemos el predio del hospital que se ha venido solicitando desde hace años", afirmó.

Precisó que en el caso del predio que se solicitó sea donado para la construcción del hospital, hay uno que se ubica en el territorio municipal que se le denomina D7, incluso en el registro del IFREM está debidamente registrado a nombre del gobierno estatal, pero extrañamente de la noche a la mañana hubo un juicio y ese terreno que era parte de la reserva de Nezahualcóyotl, ya está a la venta.

"Es parte de un esquema de negociación que se tiene, de un contubernio. Ha habido incomodidad cuando se ha señalado, pero debemos visibilizar que esa era una de las propuestas para tener el hospital, que hoy, ya está a la venta", señaló.

Comentó que quienes heredan los problemas, la deficiencia en qué se encuentran los hospitales en el municipio, como La Perla y El Gustavo Baz, que son condiciones lamentables, además la carencia de atención en el Seguro Social, con más de 500 mil derechohabientes.

"Tenemos la exigencia de la deportiva Ciudad Jardín, que es fundamental, revisen cuánto traen los municipios, la relación de habitantes en el marco del presupuesto tenemos cero pesos, por darles un dato sencillo, solo para que tengan un diagnóstico general: en el programa de acciones para el desarrollo el 2020 hubo la amabilidad de apoyar a Neza con 45 millones de pesos, en el 2019 fueron 38 millones y en el 2018 25 millones de pesos, pero en el 2021 hubo cero pesos, me dijeron que me iban a llamar porque es recurso para obras y acciones y el 2022 está por terminar y jamás me llamaron", indicó.

Lee también: Confirman un muerto y 55 heridos tras choque de autobús turístico en Periférico Sur

Sobre Ciudad Jardín, detalló que no ha sido entregada legalmente por parte del gobierno estatal al municipal, aunado al tema de los colectores, entre ellos uno con más de 15 años colapsado y sin presupuesto para arreglarlo que es el de la Avenida Vicente Villada.

Afirmó que Neza ha esperado años para ser tomados en cuenta y rechazó que haya amago sino el objetivo es hacerles ver qué existe y que debe ser incluidos en esquemas presupuestales, pues hay municipios con 250 mil habitantes, pero con ministración es superior.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

axl