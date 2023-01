Comerciantes ambulantes amagan con defender sus espacios en el primer cuadro de Toluca

Toluca, Méx.- Tras una semana que comenzó el retiro de comercio ambulante en el primer cuadro de Toluca, locatarios informales amagan con defender sus espacios y denuncian cobros excesivos por parte del ayuntamiento por hasta 3 mil pesos para temporada de 10 días, mientras que los integrantes de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca (CANACO SERVYTUR), demandan mano firme de las autoridades, ya que pasó un año sin responder a la demanda de retirar el ambulantaje que representó hasta 50% menos ventas.

El ayuntamiento de Toluca informó que habría retirado a más de 50 comerciantes que se instalan en las inmediaciones del Cosmovitral y el Parque de la Ciencias, junto a Palacio de Gobierno, que impedían el tránsito por un carril de la vía Rayón, a quienes de forma reiterada les informaron sobre su ilegalidad al vender en las calles, pero se rehusaron a retirarse.

Señaló que los operativos serán permanentes y que no hay más permisos para locatarios informales, mismos que vendían desde ropa, hasta alimentos, artesanías y comida preparada.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco - Servytur) en el Valle de Toluca, Jorge Luis Pedraza Navarrete exigió que la autoridad local se mantenga firme, pues el comercio informal atrae otros conflictos, cómo el robo.

"La calle no es formal, ¿qué quieren negociar los informales? La calle de Rayón, donde se establecían es completamente ilegal y se convierte en competencia desleal para los mercados, porque nadie calibra esas básculas, venden a menor precio y por 20 pesos se llevan kilos incompletos", dijo.

Por su parte, los locatarios alegaron que hay corrupción en el ayuntamiento, toda vez que antes tenían permisos para la temporada, lo que implicaba 10 días, por lo que ahora les quieren cobrar hasta 3 mil pesos, pero en general, les niegan las licencias que sí le otorgan a otras agrupaciones

Laura Zita Paulin, presidenta la Confederación Nacional de Asociaciones Sociales y Comerciales (Conasoc) anunció que van a pelear por lo que han perdido y luchar por brindarle mejores condiciones a los agremiados.

Alegó que el ayuntamiento les quiere cobrar tarifas de hasta 4 mil pesos pese a que son locatarios de temporada, "como si se tratara de la renta de un local, pedimos que se basen en lo que marca el Código Financiero, que no nos pidan tarifas que no están al alcance de los comerciantes". Detalló que los han retirado de Rayón, junto al Cosmovitral, la vía primaria en Alfredo del Mazo, la zona de Hospitales Adolfo López Mateos y Nicolás San Juan, en el Comité Directivo estatal del PRI, en Colón, "somos locatarios que no obstruimos, no afectamos, pero nos quitaron la posibilidad de trabajar".