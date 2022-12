Buscan a Regina Isabel Vázquez de 2 años; se la arrebataron a sus abuelos en Nezahualcóyotl

Amigos, vecinos y familiares piden ayuda para localizar a Regina Isabel Vázquez, de dos años, ocho meses, quien fue arrebatada con violencia de sus abuelos ayer, viernes 16 de diciembre, por la tarde, en calles de la colonia Ampliación Las Águilas, Nezahualcóyotl, Estado de México.

"Mis papás estaban dentro de su vehículo, con la niña a unas cuadras de mi domicilio, cuando dos personas desconocidas, se acercaron en un vehículo particular, amenazaron a mi padre, lo sacaron, le quitaron las llaves y se llevaron a Regina. Mi madre estaba dentro del carro porque sufre una discapacidad y no pudo hacer nada porque no puede hablar, debido al daño cerebral ocasionado durante su estancia en el hospital por coronavirus", dijo Andrés Vázquez, profesor de universidad y padre de la menor, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Por lo que pide que cualquier información que se tenga sobre el paradero de la pequeña Regina se llame a los teléfonos 800 00 854, 800 89 029 40 o 55 5743 4343.

Señas particulares de Regina Isabel

Cabello corto, tez morena, ojos café oscuros. Tiene una cicatriz en el dedo pulgar de la mano izquierda, como si se hubiera rebanado la huella dactilar.

El día del robo Regina llevaba licra rosa, tenis blancos y playera verde menta con diseño de un gato.



Cámaras de vigilancia

Tras el suceso, amigos y familiares comenzaron a postear y pedir ayuda para localizar a la menor. Fue hasta hoy que lograron activar la Alerta Amber, Odisea y la Alerta Neza.

Por lo que la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl ya inició una investigación, mientras que las autoridades ya pidieron los videos de vigilancia en los que se ve la ruta que tomó el automóvil con los sujetos que se llevaron a Regina Isabel Vázquez.

