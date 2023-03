Naucalpan, Méx.- Una profesora apenas se había estacionado frente al Jardín de Niños Colorines en Lomas de San Mateo, cuando un sujeto armado la amagó para quitarle su auto en unos 30 segundos, hechos captados en cámaras de vigilancia, denunciaron vecinos.

El asalto ocurrió poco antes de las 9 de la mañana de este 23 de marzo en las inmediaciones de la calle Ahuehuetes, en Lomas de San Mateo, donde un sujeto despojó a la profesora de su auto, sin que la víctima opusiera resistencia, tan solo pidió que le dejara bajar sus pertenencias, según muestran las imágenes captadas por la cámara de seguridad.

El asalto fue presenciado por padres de familia y niños que se encontraban en la puerta de la escuela, lo que no impidió que el ladrón amenazara a la profesora y le robara su auto.

Lamentablemente, este no es el primer asalto en esta calle, incluso el Jardín de Niños ya ha sido robado, no obstante no hay vigilancia de policías, lamentaron vecinos de Lomas y Jardines de San Mateo.

Este robo con violencia fue denunciado ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informaron colonos de Lomas de San Mateo.

🔴 Hoy por la mañana asaltaron a una maestra afuera de un kínder (Jardín de Niños Colorines) en la colonia Jardines de San Mateo #Naucalpan, la mujer llegaba a trabajar y a punta de pistola, con presencia de padres de familia y menores, la despojaron de su vehículo. Indican que… pic.twitter.com/iAucuDRQ3e — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) March 23, 2023











ss/rcr