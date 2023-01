Arlet Almanza: Separan del cargo a titular de Atención a Víctimas de Violencia en Tecámac por ser lesbiana

Tecámac, Méx.- Por su preferencia sexual, Arlet Almanza, quien fue titular de la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia de la Policía Municipal de Tecámac, fue separada de su cargo desde hace ocho meses por el excomisario de la ahora Guardia Civil local y denunció que ha sufrido violencia de género de los mandos y de la propia tropa, así como discriminación, por lo que teme por su vida.

El calvario para ella inició el año pasado cuando se enteraron en la corporación municipal que había tenido un conflicto con su esposa y por ser lesbiana sufrió insultos, humillaciones y vejaciones de Luis Enrique Serna, quien estaba al frente de la Guardia Civil y quien le pidió que dejara su puesto en el que se había desempeñado desde el 2015.

Mandos superiores la hostigan y la violentan de forma laboral

El exresponsable de la corporación tecamaquense era homofóbico y misógino y por pertenecer Arlet a la comunidad LGBTTTI la trataba como “si fuera la peste”, pero el maltrato en su contra continuó a la llegada del actual comisario Héctor Zadorov López Madera, acusó.

“Aquí el hostigamiento y la violencia laboral la estoy viviendo de parte de los mandos superiores y del comisionado de la Guardia Civil (Héctor Zadorov López Madera)”, afirmó.

Arlet y su equipo de trabajo, unos meses antes de ser degradada de su puesto, fue galardonada por la propia alcaldesa morenista, Mariela Gutiérrez, como la mejor servidora pública en el 2021 por los resultados que obtuvo en esa área que se encarga de brindar asistencia a las víctimas que sufren algún tipo de violencia en el territorio municipal.

Relegada de su trabajo por estar casada con otra mujer

Es licenciada en Criminología, cuenta con una maestría en la misma área y actualmente cursa una licenciatura en Derecho, pero el comisario tecamaquense la tiene relegada de sus funciones solo porque está casada con otra mujer.

Después de dejar el puesto de titular de la unidad de Atención a Víctimas de Violencia, la alcaldesa la nombró coordinadora del Área de Investigación y Análisis Delictivo porque no la podía regresar a su antiguo cargo “por cuestiones políticas”.

“Ahí empezó todo, cuando salgo de la oficina de la presidenta me subo con el comisionado de la Guardia Civil a su camioneta (Luis Enrique Serna) y me dice ‘te voy a pedir un favor, tienes prohibido relacionarse con la presidenta directamente y deja de estarle diciendo las cosas que están pasando, porque tú no eres nadie ni eres nada, eres una pobre pendeja que no tiene ni voz ni voto, aquí el comisionado soy yo, la presidenta ya me regañó y ya me dijo que qué traigo contigo y esto lo vamos a arreglar después’, nos fuimos a la comisaría y la presidenta le dio la orden que me pusiera como coordinadora de investigación”, contó.

Convocó a una reunión con todos los mandos, los del área de Recursos Humanos, Jurídico y Comisión de Honor, en la que les dijo que no le darían la información para entorpecer su labor y que no obtuviera los resultados que le había pedido la alcaldesa.

“Porque cómo es posible que una pinche lesbiana aquí en la corporación vaya a ser algo y se pase por donde quiera mis órdenes, ella no es nadie, yo estaba escuchando lo que les decía”, narró.

Dos meses después, delante de todos los mandos y con burlas, le dijo que el área que ocupaba desaparecía porque no había dado los resultados esperados y la degradaron de jerarquía y le disminuyeron el salario.

El hostigamiento en su contra persiste al nombrar al sucesor de Luis Enrique Serna. Además de quitar del cargo de titular de Atención a Víctimas de Violencia a Arlet, el comisario quitó de sus puestos a otras mujeres para que los ocuparan hombres.

“Temo por mi integridad, temo por más represalias, en venganza, de manera dolosa, temo por mi integridad física y laboral, como sicológica, también porque fui a parar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) por un dolor atípico en la región facial, adormecimiento y dolor de mandíbulas por la misma situación”, advirtió.

Por lo que ha vivido en los últimos meses, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como una denuncia por discriminación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“Lo que yo pido es únicamente que me dejen trabajar dignamente, que respeten mis derechos, que me garanticen lo que la fiscalía está girando, que son medidas de protección en el servicio de acuerdo a mi perfil y capacidades, si bien no para el área de Atención a Víctimas, porque tengo muchos conocimientos y capacidades”, dijo.



