Trucos para que tu maleta salga primero en la banda de equipaje

Aunque muchos aman viajar en avión, para otros puede ser un momento lleno de estrés por tener que llegar con horas de anticipación al aeropuerto para poder documentar a tiempo, hacer la maleta y que no exceda el límite del peso establecido, por pasar una que otra turbulencia, responder preguntas en Migración y, finalmente, tener que esperar a que el equipaje salga por la banda de entrega.

Hablando del último punto, sabemos que a nadie le gusta que su maleta tarde en aparecer por el carrusel o la banda de equipaje, sobre todo cuando vemos que los demás pasajeros van saliendo. Y es que, tras una larga espera, es normal que nos invada el pánico y pensemos que nuestra maleta fue enviada a un destino diferente o que simplemente está perdida.

Para que ya no tengas que preocuparte por ello, Destinos te trae unos trucos para que tu equipaje sea de los primeros en salir.

3 tips para que tu equipaje sea el primero en salir en la banda de equipaje

A continuación te compartimos tres tips dados a conocer por Thomas Lo Sciuto, empleado de un aeropuerto estadounidense, quien asegura que con ellos garantizarás que tu maleta sea la primera en salir de la banda de vuelo o de equipaje:

- Etiqueta de frágil. Al momento de facturar el equipaje, solicita que le peguen la etiqueta “frágil” para que los empleados del aeropuerto traten con delicadeza tu maleta y, al mismo tiempo, que esta sea de las últimas en entrar a la bodega del avión.

- Facturar al último. Esta es una excelente opción, ya que si eres de los últimos pasajeros en registrarse, tu equipaje será acomodado en el último carrito y por ende será de los primeros en salir. Como dice el dicho “los últimos serán los primeros”.

- Entregar la maleta en la puerta de abordaje. Este es un poco más complicado, pues tu maleta no debe exceder ciertas dimensiones y no podrás cargar líquidos mayores a 100 mililitros, pero si funciona, una vez que estés abordando, puedes decirle a los sobrecargos que tu equipaje no cabe bien y prefieres entregarlo.

Seguramente alguna de estas tres opciones te será de utilidad para que no pierdas tiempo y seas de los primeros en salir del aeropuerto rumbo a tu destino.

Foto: Unsplash

Tips para viajar en avión

Ya conoces algunas alternativas para recibir tu equipaje más rápido, pero para que disfrutes más de tu vuelo te dejamos unos consejos extra para viajar en avión:

- Llega con tiempo. Usualmente se recomienda que, si tomas un vuelo doméstico (nacional), llegues por lo menos con dos horas de anticipación al aeropuerto. En cambio, si tu vuelo es internacional, procura llegar entre 3 y 4 horas antes, pues tendrás que atravesar filtros de seguridad, filas de documentación de equipaje, y también caminar hasta llegar a tu sala.

- Cumple con los requisitos del país de destino. Cada país exige requisitos diferentes, y uno de los más comunes actualmente es pedirte una prueba negativa de Covid-19 y/o un esquema de vacunación completo para permitirte la entrada. Toma en cuenta que cada nación determina qué vacunas y mínimo de dosis aplicadas requieren los viajeros para ingresar a su territorio.

- Elige la ropa de viaje adecuada. No olvides la comodidad. Viajar conlleva caminar por el aeropuerto, formarte en filas, mover maletas, sentarte en un avión por lo menos un par de horas, sin mencionar las actividades que tengas planeadas después.

- Aprovecha tu equipaje de mano. Revisa bien cuáles son los objetos y sustancias permitidos en tu equipaje de mano y procura llevar elementos para entretenerte durante el vuelo. También es buena idea guardar una muda de ropa, copias de documentos clave, así como productos básicos de higiene.

