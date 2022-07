Se arma el campamento en Milpa Alta para ver luciérnagas

Seguramente has visto en películas o caricaturas las luciérnagas, esos pequeños insectos luminosos que brillan en el bosque en época de lluvia. Pero, ¿las has contemplado en la vida real? Para nuestra suerte, aún existen sitios en CDMX donde puedes apreciar este espectáculo natural, entre ellos Milpa Alta.

Durante el mes de julio, el centro ecoturístico la Gran Palapa de Milpa Alta nos permitirá observar un evento sin igual: avistamiento de luciérnagas. Prepara tu abrigo y alístate para ser parte de esta experiencia y, por supuesto, desempolva tu casa de campaña, ya que también podrás pasar la noche en el parque ecológico.



Foto: Unsplash

Avista cientos de luciérnagas en la CDMX

Es posible observar luciérnagas en todo su esplendor y al mismo tiempo hacer conciencia sobre el cuidado de su entorno.

El centro ecoturístico la Gran Palapa es una asociación especializada en ecoturismo. Su objetivo es que los visitantes aprendan sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Cuenta con baños ecológicos, temazcales tradicionales, personal con gran conocimiento sobre hierbas medicinales de la región, la posibilidad de practicar senderismo y un mirador para apreciar la belleza de todo el parque ecológico.

Este mes tienen un programa dedicado a las luciérnagas. Habrá recorridos por el sendero interpretativo para quienes no conozcan el espacio, una cena dentro de la cabaña, música en vivo y avistamiento de luciérnagas, teniendo la posibilidad de acampar por un costo extra.



Las visitas se están llevando a cabo los fines de semana. Sin embargo, debido a la alta demanda de la experiencia, los sábados ya están agotados. Estas son las únicas fechas disponibles:

- Viernes 15 y domingo 17 de julio.

- Viernes 22 y domingo 24 de julio.



La entrada es a las 17:30 horas; el acceso al campamento es a partir de las 22:00 horas. Te recomendamos llevar un buen abrigo e impermeable. Incluso con lluvia las luciérnagas hacen su magia.



Imagen: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

¿Por qué brillan las luciérnagas?

Las luciérnagas son coleópteros, un tipo de escarabajo que se caracteriza por emitir luz. Pero no todas lo hacen, solo las larvas y las hembras brillan. Esto lo pueden hacer gracias a que tienen una propiedad llamada bioluminiscencia, es decir, brillan de manera natural.

Esta bioluminiscencia está en su abdomen y ocurre cuando una sustancia llamada luciferina reacciona químicamente con el oxígeno, emitiendo luz. La luz sirve para 2 cosas principalmente: atraer a los machos, ya que las hembras no pueden volar, y como mecanismo de defensa.

Otra curiosidad es que la luz que las larvas y hembras emiten, también sirven como método de comunicación entre estos coleópteros.





Foto: Unsplash

¿Cuánto cuesta y dónde se ubica la Gran Palapa de Milpa Alta?

El centro ecológico se encuentra en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, en el KM 28.5, en la colonia Santa Ana Tlacotenco, alcaldía Milpa Alta en la CDMX.



Los precios para el avistamiento de luciérnagas son muy accesibles: los niños pagan 150 pesos, adultos, 200 pesos, y menores de 5 años no pagan entrada. Por 80 pesos más se tiene derecho a acampar dentro de la Palapa y apreciar desde donde quieras estos luminosos insectos.

El camping incluye leña para tu fogata y un espacio en el estacionamiento. Si tienes más dudas, puedes llamar a estos números; responden muy rápido: 55 9104 7163, 55 3102 6528 y 55 8199 3929.



E avistamiento es una experiencia única que es casi imposible de observar en la ciudad. Si estás buscando un lugar para convivir con la naturaleza y alejarte un poco del caos de la ciudad, la Gran Palapa es una buena opción. Pero no te olvides de cuidar el entorno, no tires basura, sigue el reglamento y las instrucciones de los guías, camina solo por los senderos establecidos, no utilices ninguna luz externa como celulares o flashes de cámaras y guarda silencio.







