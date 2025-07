La Major League Baseball (MLB), la liga de béisbol más importante del mundo, regresa a CDMX, a la colonia Roma Norte.

En esta ocasión no será con los partidos de la MLB Mexico City Series, sino con la experiencia MLB Clubhouse, evento que ‘calentará’ motores de cara al All Star Game 2025, a celebrarse el martes 15 de julio en Atlanta.

Al igual que la edición de octubre del año pasado, cuando se disputó la Serie Mundial, este evento especial fusiona la emoción del ‘rey de los deportes’, el entretenimiento, la gastronomía y el arte.

Estuvimos en la inauguración de la MLB Clubhouse 2025 y aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué hay en la MLB Clubhouse 2025?

Te recomendamos ir con la cámara lista, porque la MLB Clubhouse tiene spots súper instagrameables, como la misma entrada, que es una especie de túnel iluminado con forma de estrella.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Al salir de este pasillo, la diversión comienza en un salón con 4 estaciones de juegos interactivos:

Si lo tuyo es ser un pitcher, prueba el simulador para lanzar pelotas hacia el catcher.

Si eres un crack con la memoria, acepta el reto en un par de pantallas para jugar un memorama con los logos de los equipos o visita una pequeña ‘zona de bancas’ con jerseys de los Dodgers, Padres, Yankees y Diamondbacks, donde hay otros monitores con trivias relacionados con datos y momentos históricos del All Star Game.

Lee también: Cómo será la cena temática de Tin Tan en CDMX

Para aquellos entusiastas de las experiencias inmersivas, un imperdible es la estación de realidad virtual, en la que te pones los visores y tomas el bate para intentar conectar un home run en un estadio de las ‘Grandes Ligas’.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Un poco más al fondo hay otro cuarto con un piso interactivo, equipado con diversos ejercicios y modalidades para ‘entrenar’ el ritmo, la velocidad y la potencia en las piernas como todo un pelotero de alto nivel.

Una vez con el tren inferior puesto a punto, sube al segundo piso de la MLB Clubhouse y, de nuevo, alista la cámara para tomarte la foto con una instalación compuesta por un par de esculturas de bateadores y un logo gigante de la MLB, elaborado con pelotas.

Ya arriba, el ‘entretenimiento’ y diversión siguen en una caja de bateo y otros 4 juegos:

Speed Reaction: una jaula de lanzamiento en la que se debe impactar un objetivo en 3 ocasiones para llevarse un premio.

Pulsómetro: controla tu pulso y lleva un aro a través de una escultura de metal con el logo de la MLB sin tocar sus bordes.

Gaming Zone: perfecto para los amantes de los videojuegos, pues cuenta con un par de consolas Playstation 5 para armar los partidos de MLB The Show 25.

Pinball: el clásico juego de pinball, con elementos temáticos de béisbol.

Cuando hayas tenido suficiente acción, relájate en las mesas frente a la pantalla gigante del segundo piso, donde se pueden observar jugadas increíbles y se transmitirá el All Star Game de este año.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Y como la comida es todo un infaltable en el béisbol, aquí hay un kiosco de comida con hamburguesas, papas, hot dogs, nuggets y otras delicias.

Para terminar la experiencia de la MLB Clubhouse, no te olvides de entrar a su pop-up store con mercancía oficial de los equipos más populares y una pequeña muestra de arte, elaborada por niños con síndrome de down de la Fundación John Langdon Down y la Escuela Mexicana de Arte Down.

¿Dónde está la MLB Clubhouse 2025?

MLB Clubhouse 2025 está en la calle Durango 275, colonia Roma Norte, a un par de calles de la Fuente de Cibeles, el Parque España y la estación de Metro Sevilla.

Foto: Omar Moreno. El Universal

¿Hasta cuándo estará la MLB Clubhouse 2025?

MLB Clubhouse abrió sus puertas el jueves 10 de julio y estará disponible hasta el martes 15 de julio, día en que, como dijimos, se celebrará el All Star Game 2025, en el que participarán los peloteros mexicanos Andrés Muñoz, Alejandro Kirk y Jonathan Aranda.

Lee también: Este fin de semana, lánzate a estos 5 lugares cerca de CDMX

Abre de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

¿Cuánto cuesta entrar a la MLB Clubhouse 2025?

La entrada a la MLB Clubhouse es completamente gratuita, aunque te recomendamos registrarte previamente en la siguiente página: mlb.com/es/mlb-clubhouse-mexico

Foto: Omar Moreno. El Universal

Si notas que el sitio marca cupo lleno, no te preocupes, puedes acudir sin necesidad del registro, aunque es probable que tardes más en entrar.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters