Qué pasa si se retrasa mi vuelo y cómo me compensa la aerolínea

Si alguna vez te ha pasado que llegas al aeropuerto y te dicen que tu vuelo está retrasado,debes saber lo importante que es conocer tus derechos como pasajero. Hay que tomar en cuenta que, dependiendo del país donde te encuentres, las leyes pueden variar.

De acuerdo con las leyes de Aviación Civil y Federal de Protección al Consumidor en México, las causas o razones del retraso o demora del vuelo deben ser informadas por medios electrónicos o módulos de atención al pasajero. Si estas son atribuibles a la aerolínea, esta debe compensar al pasajero, de acuerdo con lo siguiente:

a) Superior a 1 hora e inferior a 4 horas: proporcionar descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

b) Mayor a 2 pero menor a 4 horas: en ese caso el descuento no debe ser menor al 7.5% del precio del boleto.

Si la demora es mayor a 4 horas o existe cancelación y la aerolínea es responsable, el pasajero tiene la opción de elegir:

a) El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

b) Transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

c) Transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.



Foto: Pixabay

Los pagos de demoras e indemnizaciones deberán cubrirse en un período máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación y, los alimentos, bebidas y hospedaje deben cubrirse cuando ocurra el retraso, demora o cancelación.

Además, todo pasajero debe tener acceso a llamadas telefónicas u otras maneras de comunicarse.

¿Qué vuelos están cubiertos de acuerdo con la ley europea?

De acuerdo con AirHelp, todos los vuelos están cubiertos dentro de la Unión Europea sin importar si la aerolínea es europea o no. Así, están cubiertos los que partan de la ciudad de origen hacia un lugar fuera de ahí, sin importar la compañía.

Toma en cuenta que, si viajas desde un aeropuerto fuera de la Unión Europea hacia esta, solo está cubierto el retraso en caso de que la aerolínea sea europea.

De acuerdo con las leyes europeas, están cubiertos los retrasos superiores a 3 horas, contando la hora de llegada desde que se abren las puertas del avión. Sin embargo, toma en cuenta que las denominadas “circunstancias extraordinarias” no están cubiertas, aquí entran situaciones como relámpagos, urgencias médicas y condiciones meteorológicas muy adversas.



Imagen: Unsplash

¿Qué sucede con el retraso de vuelos en Estados Unidos?

Según información de AirHelp, si hay un retraso en pista, es decir, si tu vuelo se queda en tierra en un aeropuerto de Estados Unidos con pasajeros a bordo, la aerolínea debe ofrecerte comida, agua, acceso a baños y atención médica en las dos horas siguientes al retraso.

Además, después de 3 horas o 4, en el caso de los vuelos internacionales, el avión debe volver a la puerta de embarque y dejarte salir, siempre que el piloto no considere que existan cuestiones de control aéreo o seguridad que lo desaconsejen.

